Naïm Kassem ou la « chiisation » forcée du Hezbollah

Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, le 15 août 2025. Al-Manar/REUTERS
Le vocabulaire particulièrement menaçant qu’a utilisé, pour la première fois, Naïm Kassem dans le discours qu’il a prononcé vendredi donne à penser que le Hezbollah a fixé de manière décisive ses choix face aux efforts du gouvernement de mettre fin à l’anomalie que représente ce parti depuis des décennies dans le tissu politique libanais. Pour beaucoup de commentateurs, l’équation est désormais claire : ce sera le maintien des armes ou la guerre ! En est-on sûr ?Il est difficile, à ce stade, de répondre à cette interrogation de manière tranchée tant les paramètres entrant en jeu sont variés et complexes. Une chose est certaine : le secrétaire général du Hezbollah a voulu profiter de la dynamique créée en sa faveur par la visite à Beyrouth de l’une des principales figures du régime iranien, Ali Larijani, venu tenter de préserver ce qu’il...
