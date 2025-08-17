Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - ANALYSE

Naïm Kassem ou la « chiisation » forcée du Hezbollah

Le discours du secrétaire général met à nu non pas la force du parti, mais au contraire sa faiblesse et son isolement grandissant. 

OLJ / Par Élie FAYAD, le 17 août 2025 à 15h50,

Naïm Kassem ou la « chiisation » forcée du Hezbollah

Le secrétaire général du Hezbollah, Naïm Kassem, le 15 août 2025. Al-Manar/REUTERS

Le vocabulaire particulièrement menaçant qu’a utilisé, pour la première fois, Naïm Kassem dans le discours qu’il a prononcé vendredi donne à penser que le Hezbollah a fixé de manière décisive ses choix face aux efforts du gouvernement de mettre fin à l’anomalie que représente ce parti depuis des décennies dans le tissu politique libanais. Pour beaucoup de commentateurs, l’équation est désormais claire : ce sera le maintien des armes ou la guerre ! En est-on sûr ?Il est difficile, à ce stade, de répondre à cette interrogation de manière tranchée tant les paramètres entrant en jeu sont variés et complexes. Une chose est certaine : le secrétaire général du Hezbollah a voulu profiter de la dynamique créée en sa faveur par la visite à Beyrouth de l’une des principales figures du régime iranien, Ali Larijani, venu tenter de préserver ce qu’il...
Le vocabulaire particulièrement menaçant qu’a utilisé, pour la première fois, Naïm Kassem dans le discours qu’il a prononcé vendredi donne à penser que le Hezbollah a fixé de manière décisive ses choix face aux efforts du gouvernement de mettre fin à l’anomalie que représente ce parti depuis des décennies dans le tissu politique libanais. Pour beaucoup de commentateurs, l’équation est désormais claire : ce sera le maintien des armes ou la guerre ! En est-on sûr ?Il est difficile, à ce stade, de répondre à cette interrogation de manière tranchée tant les paramètres entrant en jeu sont variés et complexes. Une chose est certaine : le secrétaire général du Hezbollah a voulu profiter de la dynamique créée en sa faveur par la visite à Beyrouth de l’une des principales figures du régime iranien, Ali...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut