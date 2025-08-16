Une jeune Palestinienne de Gaza décède dans un hôpital italien

Une jeune femme palestinienne très émaciée qui avait été transportée de Gaza vers un hôpital de Pise, en Italie, y est décédée vendredi, a annoncé samedi l'établissement. Cette femme de 20 ans, identifiée par les médias italiens comme étant Marah Abou Zouhri, est arrivée à Pise à bord d'un avion de secours humanitaire de l'armée de l'air italienne au cours de la nuit de mercredi à jeudi.

La patiente au « bilan clinique très complexe » était dans un état d'émaciation sévère, qui se traduit par une importante perte de poids et de masse musculaire, a indiqué l'hôpital universitaire de Pise. Après avoir subi des examens vendredi et entamé un traitement, elle a eu une crise respiratoire soudaine et un arrêt cardiaque, avant de décéder, a déclaré l'hôpital.

La jeune femme était arrivée en Italie avec sa mère à bord de l'un des trois avions de l'armée italienne qui ont transporté cette semaine à destination de Rome, Pise et Milan un total de 31 patients accompagnés de proches. Tous les patients souffraient de maladies congénitales graves ou étaient blessés ou amputés, selon le ministère italien des Affaires étrangères.

Jusqu'à présent, plus de 180 enfants et jeunes de Gaza ont été conduits en Italie depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien Hamas ce jour-là en Israël.

Le président de la région de Toscane, Eugenio Giani, a présenté ses condoléances à la famille de la jeune femme. L'hôpital n'a pas donné d'explications concernant l'état amaigrissement extrême de la patiente, mais les agences de presse italiennes ont rapporté qu'il s'agissait d'un cas de malnutrition aigüe.

Les organisations humanitaires, les agences de l'Onu et le Hamas ont lancé des avertissements concernant les risques de famine à grande échelle dans la bande de Gaza.