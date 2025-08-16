Ukraine: Macron, Starmer, Merz réuniront dimanche en visio les pays de la « coalition des volontaires »

Le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz réuniront dimanche à 13H00 GMT en visioconférence les pays de la « coalition des volontaires » alliés de Kiev, afin de préparer les prochaines étapes des discussions de paix sur l'Ukraine, a annoncé samedi l'Elysée.

Ces concertations auront lieu à la veille d'un déplacement du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington et dans la foulée du sommet en Alaska entre les présidents américain Donald Trump et russe Vladimir Poutine.

« Le président de la République co-présidera demain à 15H00 (13H00 GMT) avec le Premier ministre Starmer et le chancelier Merz une réunion de la Coalition des volontaires en visioconférence, à la suite de la réunion qui s‘est tenue hier (vendredi) en Alaska et en amont du déplacement du Président Zelensky à Washington, le 18 août », a déclaré la présidence française.

Les alliés de l'Ukraine devraient aborder lors de cette réunion la question des garanties de sécurité qui seraient accordées à Kiev dans le cadre d'un éventuel accord de paix. Ils devraient également, selon des diplomates, examiner ce que pourraient être les contours d'un tel accord entre l'Ukraine et la Russie.

A l'issue de son sommet vendredi avec Vladimir Poutine, Donald Trump a fait savoir que ses efforts portaient désormais sur l'élaboration d'un accord de paix permettant de mettre fin à la guerre, sans passer par l'étape d'un cessez-le-feu.

La coalition des volontaires regroupe la plupart des grands pays européens, l'UE, l'OTAN, et des pays non-européens comme le Canada.



