Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban

Les réfugiés palestiniens appellent à un « dialogue global avec le gouvernement libanais »


le 16 août 2025 à 16h39,

Les réfugiés palestiniens appellent à un « dialogue global avec le gouvernement libanais »

Le responsable média du Hamas au Liban, Ra'fat Mara. Photo Ani

Le responsable média du mouvement Hamas au Liban, Ra'fat Mara, a déclaré samedi que les réfugiés palestiniens appellent à un « dialogue global avec le gouvernement libanais ».

« La résistance reste fidèle à ses principes et à sa vision. Notre unité et notre résistance constituent un pilier essentiel pour déjouer les plans de l’occupation », a affirmé M. Mara, selon des propos rapportés par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). « Les réfugiés palestiniens au Liban tiennent à la sécurité et à la stabilité et appellent à un dialogue global avec le gouvernement libanais pour examiner les différentes questions », a-t-il dit. Il a également indiqué que «les grands sacrifices consentis par notre peuple reflètent le niveau de terrorisme israélien brutal, ainsi que l’attachement de notre peuple à sa terre et à son identité».

Le Hezbollah a ouvert le 8 octobre 2023 un front de soutien au Hamas contre Israël en tirant des roquettes sur le nord de son territoire depuis le Liban-Sud. Après un an de tirs transfrontaliers et après avoir affaibli le Hamas, l'armée israélienne a concentré ses opérations au Liban et y a mené des frappes intenses, principalement sur les fiefs du Hezbollah. Malgré le cessez-le-feu conclu en novembre dernier, l'État hébreu continue ses frappes au Liban et maintient une présence au niveau de cinq points qu'il juge stratégiques. Les autorités libanaises ont dernièrement demandé à l'armée d'élaborer un plan pour désarmer le parti chiite, une décision que le Hezbollah conteste.

Le responsable média du mouvement Hamas au Liban, Ra'fat Mara, a déclaré samedi que les réfugiés palestiniens appellent à un « dialogue global avec le gouvernement libanais ».« La résistance reste fidèle à ses principes et à sa vision. Notre unité et notre résistance constituent un pilier essentiel pour déjouer les plans de l’occupation », a affirmé M. Mara, selon des propos rapportés par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). « Les réfugiés palestiniens au Liban tiennent à la sécurité et à la stabilité et appellent à un dialogue global avec le gouvernement libanais pour examiner les différentes questions », a-t-il dit. Il a également indiqué que «les grands sacrifices consentis par notre peuple reflètent le niveau de terrorisme israélien brutal, ainsi que l’attachement de...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés