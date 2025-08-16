Le responsable média du mouvement Hamas au Liban, Ra'fat Mara, a déclaré samedi que les réfugiés palestiniens appellent à un « dialogue global avec le gouvernement libanais ».

« La résistance reste fidèle à ses principes et à sa vision. Notre unité et notre résistance constituent un pilier essentiel pour déjouer les plans de l’occupation », a affirmé M. Mara, selon des propos rapportés par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). « Les réfugiés palestiniens au Liban tiennent à la sécurité et à la stabilité et appellent à un dialogue global avec le gouvernement libanais pour examiner les différentes questions », a-t-il dit. Il a également indiqué que «les grands sacrifices consentis par notre peuple reflètent le niveau de terrorisme israélien brutal, ainsi que l’attachement de notre peuple à sa terre et à son identité».

Le Hezbollah a ouvert le 8 octobre 2023 un front de soutien au Hamas contre Israël en tirant des roquettes sur le nord de son territoire depuis le Liban-Sud. Après un an de tirs transfrontaliers et après avoir affaibli le Hamas, l'armée israélienne a concentré ses opérations au Liban et y a mené des frappes intenses, principalement sur les fiefs du Hezbollah. Malgré le cessez-le-feu conclu en novembre dernier, l'État hébreu continue ses frappes au Liban et maintient une présence au niveau de cinq points qu'il juge stratégiques. Les autorités libanaises ont dernièrement demandé à l'armée d'élaborer un plan pour désarmer le parti chiite, une décision que le Hezbollah conteste.