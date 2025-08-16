Sommet Trump/Poutine: la situation « aussi incertaine » que jamais, selon la PM danoise

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a appelé samedi à la prudence, estimant la situation « incertaine » après le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska.

« À mes yeux, nous sommes dans une situation au moins aussi incertaine que nous l'avons toujours été », a-t-elle estimé dans un entretien avec la télévision publique DR. « Il n'y a pas eu de cessez-le-feu, et il n'y a pas eu d'accord. En revanche, les Russes ont bombardé toute la nuit, et pour moi, c'est une preuve claire que la Russie ne veut pas la paix », a souligné Mme Frederiksen.

Ses déclarations font écho à celles du président français Emmanuel Macron qui a appelé à la vigilance et à maintenir « la pression » sur la Russie.

Pour la dirigeante danoise, dont le pays occupe la présidence tournante de l'Union européenne jusqu'à la fin de l'année, il importe de continuer à soutenir militairement l'Ukraine et à influer pour réarmer de l'Europe. « Quand je me suis réveillé ce matin, ma première pensée a été que nous devions nous dépêcher encore plus de nous réarmer », a-t-elle insisté.