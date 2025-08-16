Menu
Moscou ne peut avoir de droit de veto sur le chemin de l'Ukraine vers l'UE ou l'OTAN


AFP / le 16 août 2025 à 13h06,

Un drapeau russe. AFP

La Russie « ne peut avoir » de droit de veto sur le chemin de l’Ukraine vers l’Union européenne et l’OTAN, ont martelé samedi les dirigeants européens au lendemain du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

« C'est à l’Ukraine qu’il appartiendra de prendre des décisions concernant son territoire », ont-ils ajouté dans un communiqué signé en particulier par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz.


