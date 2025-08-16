Moscou ne peut avoir de droit de veto sur le chemin de l'Ukraine vers l'UE ou l'OTAN

La Russie « ne peut avoir » de droit de veto sur le chemin de l’Ukraine vers l’Union européenne et l’OTAN, ont martelé samedi les dirigeants européens au lendemain du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
« C'est à l’Ukraine qu’il appartiendra de prendre des décisions concernant son territoire », ont-ils ajouté dans un communiqué signé en particulier par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz.
La Russie « ne peut avoir » de droit de veto sur le chemin de l’Ukraine vers l’Union européenne et l’OTAN, ont martelé samedi les dirigeants européens au lendemain du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine.
« C'est à l’Ukraine qu’il appartiendra de prendre des décisions concernant son territoire », ont-ils ajouté dans un communiqué signé en particulier par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz.