L'armée russe dit avoir conquis deux nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine

L'armée russe a affirmé samedi avoir conquis une localité ukrainienne dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est) et une autre dans celle de Donetsk (est), quelques heures après la rencontre entre les présidents américain et russe pour tenter de mettre fin au conflit.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses unités avaient pris le village de Voroné, dans la région de Dnipropetrovsk, et de Kolodiazi, dans celle de Donetsk.