Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Conflit

L'armée russe dit avoir conquis deux nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine


AFP / le 16 août 2025 à 13h05,

Des personnes descendent d'un tramway à Druzhkivka, dans la région de Donetsk, le 15 août 2025, alors que la Russie envahit l'Ukraine. Photo AFP/GENYA SAVILOV

L'armée russe a affirmé samedi avoir conquis une localité ukrainienne dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est) et une autre dans celle de Donetsk (est), quelques heures après la rencontre entre les présidents américain et russe pour tenter de mettre fin au conflit.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses unités avaient pris le village de Voroné, dans la région de Dnipropetrovsk, et de Kolodiazi, dans celle de Donetsk.

L'armée russe a affirmé samedi avoir conquis une localité ukrainienne dans la région de Dnipropetrovsk (centre-est) et une autre dans celle de Donetsk (est), quelques heures après la rencontre entre les présidents américain et russe pour tenter de mettre fin au conflit.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a affirmé que ses unités avaient pris le village de Voroné, dans la région de Dnipropetrovsk, et de Kolodiazi, dans celle de Donetsk.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés