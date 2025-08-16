Trump exclut un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, réclame directement un « accord de paix »

Le président américain Donald Trump a exclu un cessez-le-feu immédiat entre la Russie et l'Ukraine et réclame désormais directement un « accord de paix », dans une déclaration sur son réseau Truth Social tôt samedi, au retour de son sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska.

« Il a été jugé par tous que la meilleure façon de mettre fin à la guerre horrible entre la Russie et l'Ukraine est d'aller directement à un accord de paix, qui mettrait fin à la guerre, et non à un simple accord de cessez-le-feu, qui souvent ne tient pas, » a dit M. Trump.