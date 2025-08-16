Menu
Trump exclut un cessez-le-feu immédiat en Ukraine, réclame directement un « accord de paix »


AFP / le 16 août 2025 à 12h44,

Le président américain Donald Trump salue de la main alors qu'il monte à bord d'Air Force One, avant de s'envoler pour l'Alaska afin de rencontrer le président russe Vladimir Poutine et négocier la fin de la guerre en Ukraine, depuis la base militaire d'Andrews dans le Maryland, aux États-Unis, le 15 août 2025. REUTERS/Kevin Lamarque

Le président américain Donald Trump a exclu un cessez-le-feu immédiat entre la Russie et l'Ukraine et réclame désormais directement un « accord de paix », dans une déclaration sur son réseau Truth Social tôt samedi, au retour de son sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska.

« Il a été jugé par tous que la meilleure façon de mettre fin à la guerre horrible entre la Russie et l'Ukraine est d'aller directement à un accord de paix, qui mettrait fin à la guerre, et non à un simple accord de cessez-le-feu, qui souvent ne tient pas, » a dit M. Trump.

