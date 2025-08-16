Netahyahu est « un problème en soi », estime la Première ministre danoise

La Première ministre danoise Mette Frederiksen a estimé samedi que son homologue israélien Benjamin Netanyahu constituait un « problème en soi » et affirmé vouloir utiliser son rôle à la présidence tournante de l'Union européenne pour accroître la pression sur Israël.

« Netanyahu est désormais un problème en soi », a-t-elle déclaré dans une interview avec le quotidien Jyllands-Posten, estimant que son gouvernement allait « trop loin ».

La dirigeante sociale-démocrate a déploré une situation humanitaire « absolument épouvantable et catastrophique » à Gaza et le nouveau projet de colonisation en Cisjordanie. « Nous sommes l'un des pays qui souhaitent augmenter la pression sur Israël, mais nous n'avons pas encore obtenu le soutien des membres de l'UE », a-t-elle dit. Selon la cheffe du gouvernement danois, il s'agit d'exercer une « pression politique, des sanctions, que ce soit envers les colons, les ministres ou même Israël dans son ensemble », évoquant des sanctions commerciales ou en matière de recherche.

« Nous n'excluons rien à l'avance. Tout comme avec la Russie, nous construisons les sanctions de manière à cibler là où nous pensons qu'elles auront le plus grand effet », a ajouté Mme Frederiksen, dont le pays n'envisage pas de reconnaître l'Etat palestinien. L'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné, côté israélien, la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles.

Les représailles israéliennes à Gaza ont déjà fait 61.430 morts, majoritairement des civils, selon les données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.