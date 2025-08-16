Trump a eu un « long appel » avec Zelensky au cours de son vol retour d'Alaska, selon sa porte-parole

Donald Trump a eu un « long appel » avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de son vol retour d'Alaska où sa rencontre au sommet avec Vladimir Poutine n'a pas permis d'obtenir un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Le président américain s'est également entretenu avec des dirigeants de l'Otan, a précisé Mme Leavitt à des journalistes à bord d'Air Force One. L'avion présidentiel a atterri à Washington samedi à 06H45 GMT et Donald Trump n'a pas répondu aux questions des journalistes.



