Dernières Infos - Diplomatie

Trump a eu un « long appel » avec Zelensky au cours de son vol retour d'Alaska, selon sa porte-parole

AFP / le 16 août 2025 à 10h29,

Le président américain Donald Trump s'exprimant pendant le forum d'investissement américano-saoudien au centre de conférence international King Abdul Aziz à Riyad, le 13 mai 2025. Photo : Fayez Nureldine/AFP

Donald Trump a eu un « long appel » avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors de son vol retour d'Alaska où sa rencontre au sommet avec Vladimir Poutine n'a pas permis d'obtenir un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine, a indiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt.

Le président américain s'est également entretenu avec des dirigeants de l'Otan, a précisé Mme Leavitt à des journalistes à bord d'Air Force One. L'avion présidentiel a atterri à Washington samedi à 06H45 GMT et Donald Trump n'a pas répondu aux questions des journalistes.



