Dernières Infos - Iran

Un policier tué dans un accrochage dans le sud-est du pays


AFP / le 16 août 2025 à 10h25,

Des membres masculins et féminins de la police des mœurs en Iran, le 23 juillet 2007. FILES / Behrouz MEHRI / AFP

Un policier a été tué et un autre blessé lors d'un accrochage entre les forces de l'ordre et des hommes armés dans le sud-est de l'Iran, ont rapporté samedi des médias locaux.

L'incident s'est produit dans la province du Sistan-Baloutchistan, région déshéritée régulièrement théâtre d'affrontements entre les forces de sécurité, des rebelles de la minorité baloutche, des groupes sunnites radicaux, mais aussi des trafiquants de drogue. « Lors d'un affrontement (...) entre la police de la ville d'Iranshahr et des hommes armés, un policier a été blessé et un autre tué », a annoncé l'agence Fars, citant la police locale. « Lors des échanges de tirs, les hommes armés ont été blessés, ont pris la fuite et la police est actuellement à leur poursuite », a ajouté l'agence.

L'agence de presse Isna a également fait état de l'accrochage.

Le Sistan-Balouchistan abrite une importante population de la minorité ethnique baloutche, qui pratique l'islam sunnite dans un pays où la branche chiite est prédominante.

Ces dernières années, le groupe jihadiste sunnite Jaish al-Adl, basé au Pakistan et actif dans cette région, a revendiqué plusieurs attaques contre les forces iraniennes. La semaine dernière, une attaque menée par ce groupe a coûté la vie à un policier dans cette même province, selon un média local.

