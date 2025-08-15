L'armée israélienne dit mener des opérations en périphérie de la ville de Gaza

L'armée israélienne a confirmé vendredi que ses troupes menaient une série d'opérations à la périphérie de la ville de Gaza, où des habitants font état depuis plusieurs jours d'intenses frappes et d'incursions au sol.

Israël a dit se préparer à prendre le contrôle de Gaza-ville et de camps de réfugiés voisins avec notamment le but affiché de vaincre le Hamas et libérer les otages kidnappés le 7 octobre 2023 lors de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste palestinien en Israël, qui a déclenché la guerre.

"Ces derniers jours, les troupes de Tsahal ont opéré dans la zone de Zeitoun, à la périphérie de Gaza-ville", a indiqué vendredi un communiqué publié par l'armée.

Les opérations consistent à "localiser des explosifs, éliminer des terroristes et démanteler des infrastructures terroristes en surface et sous terre", précise ce communiqué.

L'armée a précisé que ses troupes avaient également été visées par des insurgés utilisant un missile antichar, mais qu'aucun personnel n'avait été blessé lors de l'incident.

Ces derniers jours, des habitants de Gaza-ville ont rapporté à l'AFP une intensification des frappes aériennes touchant des zones résidentielles.

Alors que les quelque deux millions d'habitants de la bande de Gaza, assiégés, sont menacés de famine selon l'ONU, la récente annonce d'Israël de prendre le contrôle de Gaza-ville a déclenché une vague de condamnations internationales ainsi que des protestations sur le plan intérieur, notamment des proches des otages qui craignent pour leur vie.

Jeudi, M. Netanyahu a réaffirmé les "cinq principes pour la conclusion de la guerre".

"Le Hamas doit être désarmé. Tous les otages -vivants et morts– doivent être rendus (...) La bande de Gaza doit être démilitarisée. Non seulement le Hamas doit être désarmé, mais il faut également s'assurer que des armes ne seront ni produites dans la bande de Gaza ni introduites en contrebande", a-t-il énuméré.

"Il y aura un contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza, y compris le périmètre de sécurité", at-il ajouté. "Il y aura une administration civile alternative qui ne sera ni le Hamas ni l'Autorité palestinienne – des personnes qui n'éduqueront pas leurs enfants au terrorisme, ni ne financeront le terrorisme, ni n'enverront des terroristes. Ces cinq principes garantiront la sécurité d'Israël", a expliqué M. Netanyahu.

Dans un autre communiqué vendredi, l'armée a indiqué avoir mené une opération dans le nord de la bande de Gaza, à Beit Hanoun, visant à sceller un tunnel d'environ 7 kilomètres de long. L'opération a pris quatre semaines, selon elle.

bur-hba/vl

© Agence France-Presse