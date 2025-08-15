Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre

Zelensky annonce l'envoi de renforts dans l'est de l'Ukraine pour stopper l'avancée russe


AFP / le 15 août 2025 à 17h03,

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky marche dans Downing Street, dans le centre de Londres, le 14 août 2025, à son arrivée pour une réunion avec le Premier ministre britannique. Photo AFP/BEN STANSALL

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi déployer des renforts dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes ont progressé rapidement vers la ville garnison de Dobropillia.

« Aujourd'hui, la décision a été prise de renforcer cette zone et d'autres de la région de Donetsk », a déclaré M. Zelensky sur Telegram, quelques heures avant le sommet entre les présidents américain et russe portant sur la fin de la guerre. « L'armée russe continue de subir de lourdes pertes en tentant d'obtenir de meilleures positions politiques pour les dirigeants russes lors de la réunion en Alaska », a-t-il ajouté.


Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi déployer des renforts dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes ont progressé rapidement vers la ville garnison de Dobropillia.

« Aujourd'hui, la décision a été prise de renforcer cette zone et d'autres de la région de Donetsk », a déclaré M. Zelensky sur Telegram, quelques heures avant le sommet entre les présidents américain et russe portant sur la fin de la guerre. « L'armée russe continue de subir de lourdes pertes en tentant d'obtenir de meilleures positions politiques pour les dirigeants russes lors de la réunion en Alaska », a-t-il ajouté.


Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés