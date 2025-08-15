Zelensky annonce l'envoi de renforts dans l'est de l'Ukraine pour stopper l'avancée russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vendredi déployer des renforts dans l'est de l'Ukraine, où les troupes russes ont progressé rapidement vers la ville garnison de Dobropillia.

« Aujourd'hui, la décision a été prise de renforcer cette zone et d'autres de la région de Donetsk », a déclaré M. Zelensky sur Telegram, quelques heures avant le sommet entre les présidents américain et russe portant sur la fin de la guerre. « L'armée russe continue de subir de lourdes pertes en tentant d'obtenir de meilleures positions politiques pour les dirigeants russes lors de la réunion en Alaska », a-t-il ajouté.



