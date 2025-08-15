Menu
Dernières Infos - France

Macron promet l' « intransigeance » face à l'antisémitisme après l'abattage d'un arbre hommage à un jeune juif


AFP / le 15 août 2025 à 14h15,

Le rabbin du Raincy, Moshe Lewin (au centre), plante un arbre en compagnie du grand rabbin de France Gilles Bernheim (3e à gauche) et du maire du Raincy Eric Raoult (à gauche) le 19 janvier 2011 au Raincy, dans la banlieue nord de Paris, dans le cadre d'une cérémonie en hommage à Ilan Halimi, un Français juif de 23 ans brutalement assassiné en 2006. Photo AFP/BERTRAND LANGLOIS

Le président français, Emmanuel Macron, a assuré vendredi que la République française serait « toujours intransigeante » face à l'antisémitisme après l'abattage d'un arbre planté en hommage à Ilan Halimi, jeune Français juif séquestré et torturé à mort en 2006.

« Abattre l'arbre rendant hommage à Ilan Halimi, c'est chercher à le tuer une deuxième fois. Il n'en sera rien: la Nation n'oubliera pas cet enfant de France mort parce que Juif. Tous les moyens sont déployés pour punir cet acte de haine », a écrit sur le réseau social X le chef de l'Etat.




