Naïm Kassem répète que le Hezbollah ne rendra pas ses armes tant que l’agression israélienne se poursuivra | Direct

Le fait que le Hezbollah ait subi de lourdes pertes humaines et matérielles pendant la guerre de plus d’un an qui l’a opposé à Israël, suite à sa décision d’ouvrir un front de soutien à Gaza le 8 octobre 2023, n’a pas empêché Naïm Kassem de parler de victoire contre son adversaire israélien, assimilant le combat du parti à « la bataille de Karbala » de 680 après Jésus-Christ, durant laquelle l’Imam Hussein et ses hommes furent tués. Une rhétorique déjà au centre des commémorations organisées en juillet pour Achoura.

« Nous mènerons cette bataille de Karbala face au projet américano-israélien, et nous sommes confiants dans la victoire », a précisé Naim Kassem.

Revenant sur les événements de la guerre de 2006, Naïm Kassem a considéré que le parti avait remporté une victoire « divine ».

« La victoire de juillet (2006, Ndlr) est la victoire de la volonté, de la résistance, la défaite de l’ennemi, la victoire sur l’occupation et la colonisation, et c’est aussi celle du triptyique armée‑peuple‑résistance. Cette victoire a instauré une dissuasion contre Israël qui a duré 17 ans, pendant lesquels il n’a pas pu lancer d’agression par crainte de la résistance et de son peuple », a-t-il ajouté.

Le secrétaire général du Hezbollah a également remercié Téhéran pour son soutien. « Nous devons, haut et fort, remercier la République islamique d’Iran, qui nous a soutenus par l’argent, les armes et les positions politiques, et qui a offert des martyrs, au premier rang desquels le général iranien Qassem Soleimani (assassiné en janvier 2020, Ndlr), sur cette terre lointaine géographiquement mais proche de leurs cœurs, en soutien à la vérité. Nous remercions l’Iran, sa direction, son peuple, les Gardiens de la révolution, le gouvernement et tous les responsables », a abondé Naïm Kassem.