Naïm Kassem répète que le Hezbollah ne rendra pas ses armes tant que l’agression israélienne se poursuivra | Direct

Un drone été découvert sur le toit de l’hôpital Salah Ghandour à Bint Jbeil, a rapporté notre correspondant dans le Sud.
Toujours à Gaza ce matin, la branche armée du Mouvement des Moudjahidines palestiniens, les Brigades des Moudjahidines, a déclaré que ses combattants ont réussi à frapper un char israélien Merkava dans le quartier de Zeitoun.
Le communiqué publié sur Telegram n’a pas donné de détails sur les résultats de l’attaque.
En Cisjordanie occupée, le Bureau des médias des prisonniers palestiniens (ASRA) a publié les noms de 20 Palestiniens confirmés comme ayant été arrêtés lors de raids militaires israéliens depuis la nuit dernière.
Cinq jeunes hommes d’une même famille ont été arrêtés au cours de deux raids à Naplouse, tandis que trois mères de Palestiniens précédemment tués par les forces israéliennes faisaient partie des huit personnes interpellées à Qalqilya.
Six autres personnes ont été arrêtées lors d’incursions israéliennes dans certaines zones de Jénine, au camp de réfugiés de Jalazone à Ramallah, ainsi que dans des localités de Tulkarem.
Alors que, sur ordre du cabinet militaire du Premier ministre Benjamin Netanyahu, l’armée israélienne se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza et des camps de réfugiés voisins dans le but affiché de vaincre le Hamas et de libérer les otages israéliens, de plus en plus de voix s’élèvent pour dénoncer la brutalité avec laquelle l’État hébreu agit dans l’enclave palestinienne.
C’est notamment le cas de Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe et ancien ministre de la Culture, qui dénonce avec virulence « l’œuvre de destruction » menée par Benjamin Netanyahu à Gaza et en Cisjordanie.
Les forces israéliennes effectuent des travaux d’extension sur la colline de Marj, située à la lisière de Wadi Hounine, en face de la localité de Markaba, dans le caza de Marjeyoun, a rapporté le correspondant de L’Orient-Le Jour dans le Sud, Mountasser Abdallah. Cette annonce intervient alors que le chef sortant du commandement nord de l’armée israélienne, le général de division Uri Gordin, a déclaré mercredi, lors de sa cérémonie de passation de commandement, que l’armée « a commis une erreur stratégique en permettant au Hezbollah de se renforcer le long de la frontière nord », selon le Jerusalem Post. Le général de division Rafi Milo, ancien chef du Commandement de l’arrière, assume désormais le rôle. « C’était une erreur opérationnelle et stratégique de ma part et de celle de mes prédécesseurs – une erreur grave qui ne doit pas se répéter ! » a déclaré Gordin. « Le nord est aujourd’hui plus sûr qu’il ne l’a été depuis des décennies. C’est le moment de moderniser et de favoriser la prospérité et la croissance ; c’est une opportunité nationale », a-t-il ajouté.
Les forces israéliennes effectuent des travaux d’extension sur la colline de Marj, située à la lisière de Wadi Hounine, en face de la localité de Markaba, dans le caza de Marjeyoun, a rapporté le correspondant de L’Orient-Le Jour dans le Sud, Mountasser Abdallah.
Cette annonce intervient alors que le chef sortant du commandement nord de l’armée israélienne, le général de division Uri Gordin, a déclaré mercredi, lors de sa cérémonie de passation de commandement, que l’armée « a commis une erreur stratégique en permettant au Hezbollah de se renforcer le long de la frontière nord », selon le Jerusalem Post.
Le général de division Rafi Milo, ancien chef du Commandement de l’arrière, assume désormais le rôle. « C’était une erreur opérationnelle et stratégique de ma part et de celle de mes prédécesseurs – une erreur grave qui ne doit pas se répéter ! » a déclaré Gordin.
« Le nord est aujourd’hui plus sûr qu’il ne l’a été depuis des décennies. C’est le moment de moderniser et de favoriser la prospérité et la croissance ; c’est une opportunité nationale », a-t-il ajouté.
La municipalité de Aïtaroun a vivement condamné la frappe israélienne qui a visé un policier municipal jeudi après-midi, faisant deux blessés, dont un grave dans le quartier de Dhouhour
« La municipalité condamne et dénonce avec la plus grande fermeté cette agression manifeste contre l’un de ses agents, alors qu’il exerçait ses fonctions reconnues et transparentes dans le cadre de son travail au service des habitants de la ville, conformément aux tâches définies et à la législation en vigueur », indique le communiqué de la municipalité.
Elle a ajouté que cette attaque « constitue une agression flagrante, s’ajoutant à la longue liste des agressions sionistes contre les équipes officielles et les civils au Liban. Nous remettons cet incident aux autorités compétentes afin qu’elles suivent ces attaques et prennent les mesures appropriées ».
Naïm Kassem a enfin appelé le gouvernement libanais à « se réunir pour planifier la riposte à l’agression et construire le pays, et non pour se soumettre à l’arrogance américano-israélienne ». « Avez-vous entendu Netanyahou dire qu’il voulait le Grand Israël ? » a-t-il encore souligné, en référence à des propos tenus cette semaine par le chef du gouvernement israélien. « Nous espérons que certains pays arabes se tairont au lieu de soutenir l’ennemi dans ses frappes contre les résistants ».
L’expression « Grand Israël » fait allusion à des frontières bibliques du temps du roi Salomon, qui engloberaient la Cisjordanie mais aussi une partie des territoires situés dans les pays voisins, et que des Israéliens ultra-nationalistes rêvent d’occuper. Dans un discours cette semaine, Benjamin Netanyahu s’est dit « très attaché » à la vision du « Grand Israël ».
« Le gouvernement a pris une décision extrêmement grave, en violation du pacte de vie commune – c’est-à-dire la Constitution – qui dispose qu’aucune autorité ne peut être légitime si elle contredit ce principe. La déclaration ministérielle évoquait une stratégie défensive ; où est-elle ? Vous voulez retirer la légitimité à l’armement de la résistance ? Vous ne le pouvez pas, car la résistance a tiré sa légitimité de l’Accord de Taëf, de la Constitution et du sang versé, pas de vous », a encore lancé Naim Kassem pour critiquer la décision du 5 août.
Il a également affirmé que « la résistance ne tient pas sa légitimité du gouvernement » et qu’« il est interdit d’entraîner l’armée (libanaise) dans une discorde interne ; son bilan est irréprochable et sa direction ne souhaite pas s’y engager ».
Le fait que le Hezbollah ait subi de lourdes pertes humaines et matérielles pendant la guerre de plus d’un an qui l’a opposé à Israël, suite à sa décision d’ouvrir un front de soutien à Gaza le 8 octobre 2023, n’a pas empêché Naïm Kassem de parler de victoire contre son adversaire israélien, assimilant le combat du parti à « la bataille de Karbala » de 680 après Jésus-Christ, durant laquelle l’Imam Hussein et ses hommes furent tués. Une rhétorique déjà au centre des commémorations organisées en juillet pour Achoura.
« Nous mènerons cette bataille de Karbala face au projet américano-israélien, et nous sommes confiants dans la victoire », a précisé Naim Kassem.
Revenant sur les événements de la guerre de 2006, Naïm Kassem a considéré que le parti avait remporté une victoire « divine ».
« La victoire de juillet (2006, Ndlr) est la victoire de la volonté, de la résistance, la défaite de l’ennemi, la victoire sur l’occupation et la colonisation, et c’est aussi celle du triptyique armée‑peuple‑résistance. Cette victoire a instauré une dissuasion contre Israël qui a duré 17 ans, pendant lesquels il n’a pas pu lancer d’agression par crainte de la résistance et de son peuple », a-t-il ajouté.
Le secrétaire général du Hezbollah a également remercié Téhéran pour son soutien. « Nous devons, haut et fort, remercier la République islamique d’Iran, qui nous a soutenus par l’argent, les armes et les positions politiques, et qui a offert des martyrs, au premier rang desquels le général iranien Qassem Soleimani (assassiné en janvier 2020, Ndlr), sur cette terre lointaine géographiquement mais proche de leurs cœurs, en soutien à la vérité. Nous remercions l’Iran, sa direction, son peuple, les Gardiens de la révolution, le gouvernement et tous les responsables », a abondé Naïm Kassem.
« La décision du gouvernement du 5 août prive le Liban, la résistance et son peuple des armes défensives en pleine agression. (Elle) revient à faciliter le meurtre des résistants et de leurs familles et à les chasser de leurs maisons », a encore déclaré Naïm Kassem, assurant qu’« il aurait été plus judicieux que le gouvernement commence par expulser Israël (...). Mais ce gouvernement exécute une décision américaine et sert le projet israélien, qu’il en ait conscience ou non ».
« Êtes-vous satisfaits que (le Premier ministre israélien Benjamin) Netanyahou vous ait félicités ? Observez donc la joie et les déclarations israéliennes ! » a-t-il encore lancé. Une référence à des propos tenus par le Premier ministre israélien lors d’une conférence de presse dimanche dernier, au cours de laquelle il a déclaré que c’était grâce aux actions d’Israël, qui avaient affaibli le parti chiite, que le gouvernement libanais « parlait » de le désarmer.
« Nous tenons le gouvernement libanais pour entièrement responsable de toute discorde qui pourrait survenir. Nous ne la voulons pas, mais certains y travaillent », a encore menacé le chef du Hezbollah, assurant que son mouvement et Amal, l’autre composante du tandem chiite, s’étaient entendus pour « retarder toute descente dans la rue, estimant qu’il y avait encore une possibilité de discussion ou de modification ». De fait, les partisans du Hezbollah se sont bien mobilisés plusieurs jours de suite après la décision du Conseil des ministres, tout en étant encadrés par l’armée.
« Mais si l’affrontement nous est imposé, nous y sommes prêts », a encore menacé Naïm Kassem.
L’information principale de ce matin, c’est le nouveau discours, diffusé par Al-Manar, du secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naïm Kassem, qui a déclaré que « la résistance ne remettra pas ses armes à l’État libanais tant que l’agression israélienne se poursuivra ». Des propos qu’il a tenus à l’occasion de l’Arbaïn, qui marque les quarante jours après la commémoration de l’Achoura, soit l’anniversaire de la mort de l’imam Hussein, petit-fils du prophète Mahomet et troisième imam chiite. Le discours a été diffusé à la fin d’une commémoration à Baalbeck.
Le secrétaire général adjoint a également vivement critiqué une décision prise par le Conseil des ministres le 5 août dernier de finaliser le désarmement du Hezbollah avant la fin de l’année, en accord avec une proposition américaine prévoyant également le retrait israélien des sites que son armée occupe encore. Cette sortie intervient quelques jours après la venue au Liban du président du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, Ali Larijani. Naïm Kassem a reçu le haut responsable iranien, alors que le président Joseph Aoun et le Premier ministre Nawaf Salam avaient critiqué l’ingérence iranienne dans le dossier du rétablissement du monopole de l’État sur les armes au Liban.
Bonjour et bienvenue dans notre couverture en direct des événements au Moyen-Orient : à Gaza, où l’armée israélienne continue son offensive sanglante et veut prendre la ville de Gaza ; au Liban, où l'État hébreu poursuit ses frappes et éliminations ciblées, ainsi qu'en Iran et en Syrie.
Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite
Ne perdez pas le fil, même en tongs !
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
Il faudrait peut etre que quelqu'un rappele a Naim qu'ils viennent juste de se prendre une enorme "rouste".
11 h 40, le 15 août 2025