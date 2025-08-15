Les 800 gardes nationaux prévus pour « nettoyer » Washington sont sur place, selon le Pentagone

Les 800 gardes nationaux mobilisés par Donald Trump pour « nettoyer » Washington, selon les termes du président américain, sont dans la capitale américaine, a indiqué jeudi le Pentagone.

« À ce stade, les 800 membres de la Garde nationale ont été mobilisés (...) et se trouvent désormais ici, dans notre capitale », a déclaré à des journalistes Kingsley Wilson, porte-parole du ministère de la Défense. Ils « aideront la police de Washington et ses partenaires fédéraux chargés de l'ordre public à assurer la sécurité des monuments, à effectuer des patrouilles de sécurité dans les quartiers, à protéger les installations et les agents fédéraux » et à contrôler la circulation, a-t-elle ajouté.

L'armée de Terre a de son côté indiqué dans un communiqué que la Garde nationale « ne procéderait pas à des arrestations ni à des fouilles », pas plus qu'elle ne dirigerait des missions d'ordre public, mais était « habilitée à appréhender temporairement une personne pour prévenir un danger imminent ». Elle est là pour « fournir une présence visible dans d'importants endroits fréquentés par le public, à titre de dissuasion », selon ce communiqué. Ces militaires de réserve « resteront sur place jusqu'à ce que l'ordre public soit rétabli dans la ville, comme décidé par le président » Donald Trump, a ajouté la porte-parole du Pentagone.

Le président américain a annoncé lundi placer le maintien de l'ordre à Washington sous le contrôle de son administration et déployer la Garde nationale. Des mesures exceptionnelles pour cette ville qu'il dit « envahie par des gangs violents » et qu'il veut « nettoyer ». Les statistiques officielles montrent pourtant une baisse de la criminalité violente dans la capitale.

Donald Trump avait déjà mobilisé en juin la Garde nationale en Californie, contre l'avis du gouverneur démocrate Gavin Newsom, affirmant vouloir ainsi rétablir l'ordre à Los Angeles après des manifestations contre des arrestations musclées d'immigrés par la police fédérale de l'immigration (ICE).

À l'inverse des 50 États américains, la municipalité de Washington opère dans le cadre d'une relation particulière avec l'État fédéral qui limite son autonomie.