Naufrage de migrants à Lampedusa : les recherches continuent, nombreux disparus

Les recherches se sont poursuivies jeudi pour tenter de retrouver des migrants ou les corps de nombreuses personnes encore portées disparues après un naufrage qui a fait au moins 27 morts au large de Lampedusa.

Sur la petite île italienne, dans le cimetière où sont conservés les corps de certaines victimes, deux femmes sont venues déposer des fleurs. « Le moins qu'on puisse faire, c'est venir dire une prière pour ces gens qui cherchaient une vie meilleure, ils n'ont rien fait et ont trouvé la mort », dit l'une d'elles, Donata, interrogée par l'AFP, et qui a refusé de donner son nom de famille.

Parmi les corps de 23 des victimes inspectés pour être identifiés, les autorités ont dénombré 13 hommes, 7 femmes et trois mineurs, y compris une nouveau-née. Les garde-côte ont étendu le périmètre de leurs recherches, qui dureront jusqu'à dimanche.

Le porte-parole de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Flavio di Giacomo, avait fait état mercredi sur X d' « environ 95 personnes parties de Libye sur deux bateaux » mais l'agence de presse italienne Ansa mentionne entre 100 et 110 personnes. Il pourrait donc y avoir jusqu'à 23 disparus. Ces migrants seraient partis des alentours de Tripoli à l'aube mercredi, mais après que l'un des deux bateaux « a pris l'eau », les passagers « ont grimpé sur l'autre, qui a chaviré sous la charge », a expliqué M. di Giacomo.

Pendant la soirée, une cinquantaine de personnes se sont rassemblées pour une veillée aux flambeaux au sanctuaire de la Madonna di porto Salvo, en hommage aux migrants qui ont perdu la vie mercredi. « Les arrivées de migrants continuent (...) nos bras sont toujours ouverts mais quand ces morts surviennent, cela nous fait trop mal », dit à l'AFP Angela, une habitante de Lampedusa qui a participé à la veillée.

Sur une vidéo diffusée jeudi soir par les garde-côte italiens, on voit un bateau des secouristes lancer une bouée à de jeunes migrants dans les vagues et qui s'y agrippent désespérément. Les survivants, eux, sont au nombre de 60, dont 21 mineurs, ont indiqué des responsables de la Croix Rouge et du centre d'accueil des migrants sur Lampedusa.

Route mortelle

Le directeur du centre, Imad Dalil, a précisé que 58 des rescapés sont « en bonne santé » tandis que deux autres ont été évacués par hélicoptère en Sicile pour y être soignés. La majorité d'entre eux sont Somaliens, et quelques-uns Égyptiens. Parmi eux, une Somalienne a perdu son fils et son mari, selon un témoignage recueilli par le journal Il Corriere della Sera. « J'avais mon fils dans les bras et mon mari à mes côtés. Je ne sais pas comment, nous nous sommes retrouvés à l'eau. Les vagues les ont tous deux emportés », a-t-elle raconté.

Les personnes qui tentent de rejoindre l'Italie par Lampedusa, située à seulement 145 km des côtes nord-africaines, font souvent la traversée à bord de bateaux surchargés ou en mauvais état. La route maritime du centre de la Méditerranée est la plus dangereuse du monde pour les migrants, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM). « Plus de 700 réfugiés et migrants sont morts en 2025 en Méditerranée centrale », a déploré sur X le chef du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Filippo Grandi.

Malgré les naufrages meurtriers, les embarcations continuent d'arriver jour après jour : quatre autres ainsi été interceptées au large de Lampedusa dans la nuit de mercredi à jeudi, et jeudi soir quarante personnes débarquaient au port de Lampedusa. D'après la Croix Rouge, elles étaient parties de Libye et originaires d'Egypte, Pakistan et Bangladesh. Le centre d'accueil abrite actuellement 240 migrants, selon son directeur Imad Dalil.

Le gouvernement d'extrême droite de Giorgia Meloni, arrivé au pouvoir en octobre 2022 en promettant d'enrayer les arrivées de migrants, a passé des accords avec des pays d'Afrique du Nord, leur apportant des financements et des formations contre une aide pour lutter contre le départ d'embarcations vers l'Italie. D'après le ministère italien de l'Intérieur, plus de 38.500 personnes sont arrivées en Italie cette année par voie maritime.