Le président Russe Vladimir Poutine a acclamé les troupes nord-coréennes qui combattent sur le front en Ukraine en les qualifiant d' « héroïques » dans une lettre adressée à Kim Jong-un, selon les médias d'État de Pyongyang vendredi.

À l'occasion de l'anniversaire de la Journée nationale de la libération de la Corée, M. Poutine a rappelé que des unités de l'Armée rouge et des Coréens avaient combattu ensemble pour mettre fin à l'occupation japonaise de la péninsule. « Les liens d'amitié militante, de bonne volonté et d'entraide qui se sont consolidés pendant la guerre il y a longtemps restent solides et fiables encore aujourd'hui, » a déclaré Vladimir Poutine dans une lettre révélée par les médias d'État nord-coréens.

« Cela a été pleinement prouvé par la participation héroïque des soldats de la RPDC (le nom officiel de la Corée du Nord ndlr) à la libération du territoire de la région de Koursk des occupants ukrainiens », a-t-il affirmé, selon l'agence de presse KCNA. « Le peuple russe gardera à jamais le souvenir de leur bravoure et de leur sacrifice. » M. Poutine a ajouté que les deux pays continueraient à « agir conjointement et à défendre efficacement leur souveraineté, tout en apportant une contribution significative à l'établissement d'un ordre mondial juste et multipolaire ».

La Russie et la Corée du Nord ont récemment consolidé leurs liens, les deux pays ayant signé un pacte de défense mutuelle l'année dernière, lors d'une visite du président russe dans le pays. En avril, la Corée du Nord a confirmé pour la première fois qu'elle avait déployé un contingent de ses soldats sur la ligne de front en Ukraine, aux côtés des troupes russes.