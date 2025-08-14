Plus de 410 000 Syriens réfugiés en Turquie ont regagné leur pays depuis décembre

Un total de 411.649 Syriens réfugiés en Turquie sont rentrés dans leur pays depuis la chute début décembre du régime de Bachar el-Assad, a annoncé jeudi le ministère turc de l'Intérieur.

Ce flux s'est accéléré depuis le début de l'été, avec près de 140.000 retours comptabilisés depuis mi-juin, selon les chiffres de la direction turque de l'immigration. Filippo Grandi, patron du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), avait affirmé le 20 juin qu'un total de 600.000 Syriens étaient rentrés chez eux en provenance des pays voisins.

La Syrie a été le théâtre ces dernières semaines d'importants épisodes de violences, mettant en doute la capacité des nouvelles autorités à contenir les tensions confessionnelles et à rétablir la sécurité dans le pays après la chute de l'ancien pouvoir. Quelque 2,5 millions de réfugiés syriens vivent toujours en Turquie, selon les derniers chiffres officiels actualisés début août. Jusqu'à 3,7 millions d'entre eux, qui avaient fui la guerre dans leur pays, avaient été recensés en Turquie courant 2021.