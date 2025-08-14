Le chef du Hezbollah remercie l'Iran pour son soutien continu face à Israël

Le chef du Hezbollah, Naïm Qassem, a remercié un haut responsable iranien pour le soutien continu de son pays face à Israël, a indiqué jeudi le mouvement chiite libanais dans un communiqué.

Depuis des décennies, Téhéran est le principal allié du Hezbollah, sorti affaibli de la récente guerre avec Israël qui a détruit une partie de son arsenal et coûté la vie à plusieurs de ses commandants.

Naïm Qassem a rencontré le chef du Conseil suprême de la sécurité nationale iranien, Ali Larijani, arrivé mercredi à Beyrouth, et remercié Téhéran pour "le soutien constant au Liban et à sa résistance contre l'ennemi israélien", selon le communiqué, qui fait référence au Hezbollah.

Il a également salué l'appui iranien à "l'unité, la souveraineté et l'indépendance du Liban" et mis en avant "les relations fraternelles entre les peuples libanais et iranien".

La visite de Ali Larijani intervient après que le gouvernement libanais a chargé l'armée de préparer un plan pour désarmer le Hezbollah d'ici la fin de l'année.

Des déclarations récentes de responsables iraniens en faveur du maintien de l'arsenal du mouvement ont suscité la colère des autorités libanaises.

"Nous rejetons toute ingérence dans nos affaires internes, quelle qu'en soit la provenance", a déclaré le président libanais, Joseph Aoun, en recevant mercredi M. Larijani.

Le Liban "attend de la partie iranienne un engagement clair et explicite au respect de ces principes", a dit le chef du gouvernement Nawaf Salam, après s'être lui aussi entretenu avec M. Larijani.

"Toute décision que prendra le gouvernement libanais en concertation avec la résistance (le Hezbollah) sera respectée", a pour sa part affirmé le responsable iranien.

