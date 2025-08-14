La Russie revendique la capture de deux localités en Ukraine à la veille du sommet Trump-Poutine

L'armée russe a revendiqué jeudi la prise de deux localités dans l'est de l'Ukraine, poursuivant ses avancées à la veille d'un sommet très attendu en Alaska entre les présidents russe et américain, Vladimir Poutine et Donald Trump.

Selon le rapport quotidien du ministère de la Défense, les forces russes ont capturé le village d'Iskra et la petite ville de Chtcherbynivka, situés dans la région de Donetsk, où se concentre l'essentiel des combats.

Chtcherbynivka est située près de la ville minière de Toretsk, prise par les troupes russes en février, et à proximité de la forteresse ukrainienne de Kostiantynivka, menacée d'encerclement par la progression russe. Iskra est située plus au sud dans la même région.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait reconnu mardi une percée russe dans la région de Donetsk sur une profondeur d'environ 10 kilomètres, tout en minimisant son importance.

L'armée russe a accéléré ses avancées sur le front ces derniers mois et se trouve en passe de menacer plusieurs positions ukrainiennes d'importance, dont la ville de Pokrovsk, un nœud essentiel pour la logistique des forces ukrainiennes dans la région.

Dans le sud de la Russie, 13 personnes dont deux enfants ont été blessées jeudi dans une attaque de drones ukrainienne qui a endommagé une dizaine d'immeubles d'habitation dans la ville de Rostov-sur-le-Don, a annoncé sur Telegram le gouverneur régional Iouri Slioussar.

L'armée russe a affirmé avoir abattu un total de 268 drones ukrainiens et quatre bombes planantes au cours des dernières 24 heures.

Côté ukrainien, l'armée de l'air a indiqué avoir repoussé une attaque russe de deux missiles et 45 drones tirés sur l'Ukraine.

Deux personnes ont été blessées dans la région de Soumy (nord) et une autre dans celle de Kherson (sud), selon leurs autorités respectives.

Les avancées russes interviennent à la veille d'un sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump, plus de trois ans et demi après le début de l'offensive lancée contre l'Ukraine.