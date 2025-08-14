Menu
Signature d'un accord de coopération sur la défense entre Ankara et Damas


L'OLJ/Reuters / le 14 août 2025 à 13h37,

Le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan (à droite) recevant à Ankara le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad el-Chaibani (au centre), le ministre syrien de la Défense Murhaf Abou Qasra (2e à gauche) et le chef des services de renseignement syriens Hussein el-Salama (à gauche) le 13 août 2025. Photo AFP / HANDOUT / TURKISH FOREIGN MINISTRY PRESS SERVICE

Les ministres turc et syrien de la Défense ont signé un protocole d'accord pour des formations et conseils en matière de défense, à l'issue de discussions à Ankara, a annoncé le ministère turc de la Défense.

Les deux pays voisins négociaient depuis plusieurs mois un accord global de coopération militaire, suite à la chute du régime de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024.

