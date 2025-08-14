Signature d'un accord de coopération sur la défense entre Ankara et Damas

Les ministres turc et syrien de la Défense ont signé un protocole d'accord pour des formations et conseils en matière de défense, à l'issue de discussions à Ankara, a annoncé le ministère turc de la Défense.

Les deux pays voisins négociaient depuis plusieurs mois un accord global de coopération militaire, suite à la chute du régime de Bachar el-Assad, le 8 décembre 2024.