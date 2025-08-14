L'Egypte demande à Israël des explications sur l'idéologie du "Grand Israël"

L'Egypte a condamné mercredi l'idéologie du "Grand Israël" et a demandé des explications, a déclaré le ministère égyptien des Affaires étrangères.

"L'Égypte affirme son engagement à établir la paix au Moyen-Orient et condamne ce qui a été rapporté dans certains médias israéliens à propos de ce qui est appelé +le Grand Israël+. Elle a demandé des clarifications à ce sujet, au vu de ce que cela reflète en termes de provocation à l'instabilité, de rejet de l'option de la paix dans la région et d'insistance sur l'escalade", a écrit le ministère dans un communiqué publié mercredi soir.

