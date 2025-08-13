Le rallye des eurobonds libanais se prolonge après la décision sur le monopole des armes

Les eurobonds du Liban — titres de dette libellés en dollars — ont bondi de 11 % au cours de la dernière semaine, clôturant à 19,75 cents pour un billet vert mercredi, leur plus haut niveau en deux ans. Ce rallye a suivi la décision historique du gouvernement d’instaurer un monopole d’État sur les armes, a indiqué Saëb El-Zein, ancien gestionnaire de fonds spéculatifs et analyste financier spécialisé dans les marchés émergents.

Les obligations sont orientées à la hausse depuis la fin septembre 2024, coïncidant avec l’escalade du conflit Israël–Hezbollah en une guerre à grande échelle. À l’époque, leur valeur était passée de 6,2 cents à leur niveau actuel. Les investisseurs misaient sur un affaiblissement du Hezbollah et sur de meilleures perspectives économiques après un cessez-le-feu entre le parti-milice et Israël — entré en vigueur le 27 novembre suivant, mettant fin à plus d'un an d’échanges de tirs transfrontaliers.

« Un rallye similaire avait eu lieu lorsque le régime Assad est tombé en décembre », a déclaré Saëb El Zein. « La hausse actuelle est également motivée par des considérations politiques, les investisseurs anticipant un plus grand contrôle de l’État sur son propre destin ».

« Les investisseurs se projettent généralement sur trois à six mois, ils misent donc encore sur le Liban en tant que pays », a-t-il ajouté. « Avec une sécurité renforcée, nous pourrions voir affluer davantage d’investisseurs et de capitaux ».

« Si nous mettons de l’ordre dans nos affaires politiques, je suis convaincu que l’économie suivra, portée par un secteur privé dynamique ».

Le Liban a fait défaut sur sa dette souveraine en mars 2020 pour la première fois de son histoire. Un accord de restructuration avec les détenteurs d’eurobonds reste à négocier.

En décembre 2024, la banque Goldman Sachs avait prévu que la valeur de recouvrement de ces titres atteindrait en moyenne 24,6 cents pour un dollar dans un scénario de «restructuration de base», celui qu’elle estime le plus probable. Cependant, « la valeur réelle de recouvrement dépendra de la manière dont le Parlement avancera sur la loi de résolution des écarts, des négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) et du degré d’implication de celui-ci », a souligné M. El-Zein.