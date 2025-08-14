Menu
Le nom d'un gouverneur de Gaza émerge dans les discussions sur l’après-guerre

Samir Hulileh, homme d'affaires basé à Ramallah et ancien responsable de l'Autorité palestinienne, serait acceptable par Israël comme par les États-Unis.

Par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 14 août 2025 à 00h00,

Des soldats regardent les destructions dans la bande de Gaza du côté israélien de la frontière, le 13 août 2025. Jack Guez/AFP

Autour d’une enclave à l’agonie, les médiateurs s’activent pour conclure ce qui semble être le deal de la dernière chance pour Gaza, celui qui pourrait potentiellement éviter l’extension complète de l’offensive israélienne – alors que les bombardements se sont déjà intensifiés sur la ville de Gaza – et l’occupation militaire de l’ensemble du territoire.Si le ministre égyptien des Affaires étrangères a parlé mardi d’une proposition basée sur le principe d’une trêve de 60 jours, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a repris plus tard à son compte le changement de position américaine suite à l’échec des derniers pourparlers. Les accords partiels sont désormais « derrière nous », a-t-il déclaré à la chaîne israélienne i24. En juillet dernier, l’envoyé spécial américain Steve Witkoff s’était dit désormais partisan d’une formule...
