Ukraine : « la volonté américaine est d'obtenir un cessez-le-feu », assure Macron après un entretien avec Trump

« La volonté américaine » est d'« obtenir un cessez-le-feu » en Ukraine, a assuré mercredi Emmanuel Macron à l'issue d'un échange avec Donald Trump, deux jours avant la rencontre entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska.

« C'est très important qu'à l'occasion, en effet, de cette réunion, il puisse y avoir un cessez-le-feu qui soit obtenu par les États-Unis d'Amérique. Et nous soutenons cette initiative », a ajouté le président français, qui s'exprimait depuis sa résidence d'été du Fort de Brégançon (Var), aux côtés du président du Conseil européen, António Costa.

« Les questions territoriales qui relèvent de l'Ukraine ne peuvent être négociées, ne seront négociées que par le président ukrainien », Volodymyr Zelensky, a ajouté le président français, pour qui « il n'y a pas aujourd'hui, de manière sérieuse, des schémas d'échanges territoriaux qui sont sur la table ».

Emmanuel Macron a pris la parole à l'issue de deux réunions en visioconférence avec des dirigeants européens, dont le Premier ministre britannique Keir Starmer et le chancelier allemand Friedrich Merz, et le président ukrainien. La seconde réunion s'est tenue avec le président américain Donald Trump. Suivra une dernière rencontre des soutiens de Kiev, regroupés au sein de la « coalition des pays volontaires ».

Donald Trump, a également assuré Emmanuel Macron, va « se battre aussi pour obtenir (...) une trilatérale » avec Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. « Je pense que c'est un point très important à cet égard, et nous souhaitons qu'elle puisse se tenir en Europe, dans un pays neutre qui soit accepté par toutes les parties », a ajouté le président français.

A deux jours du sommet entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine, prévu pour vendredi en Alaska, les forces russes ont réalisé mardi leur plus grande progression en 24 heures en territoire ukrainien depuis plus d'un an, selon l'analyse par l'AFP des données fournies par l’Institut américain pour l’étude de la guerre (ISW).