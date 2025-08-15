Nawaf Salam a de nouveau le vent en poupe

Après la décision de désarmer le Hezbollah d’ici à fin 2025, le Premier ministre s’est affirmé comme l’homme fort du camp souverainiste, gagnant en popularité tout en devenant l’adversaire numéro un du parti chiite.
Le Premier ministre, Nawaf Salam, à Baabda, peu avant la séance gouvernementale du 5 août 2025. Photo Mohammad Yassine/ L'Orient-Le Jour
Depuis une semaine, les publications d’internautes faisant l’éloge de Nawaf Salam se propagent sur les réseaux sociaux. Car c’est bien le Premier ministre qui a poussé (avec le feu vert du président de la République, Joseph Aoun) pour que le Conseil des ministres fixe une date limite au désarmement du Hezbollah d’ici à la fin de l’année et avalise les objectifs du plan de l’émissaire américain Tom Barrack allant dans le même sens. Une démarche qui a permis au Premier ministre de s’imposer comme une figure de proue du chantier du désarmement du Hezbollah, conformément à la volonté d’une large frange de l’opinion publique et de la communauté internationale. M. Salam est aussi parvenu à sortir de l’ombre du chef de l’État. Une carte qu’il pourrait jouer pour satisfaire ses (éventuelles) ambitions politiques, d’autant qu’il est devenu, sans...
Depuis une semaine, les publications d’internautes faisant l’éloge de Nawaf Salam se propagent sur les réseaux sociaux. Car c’est bien le Premier ministre qui a poussé (avec le feu vert du président de la République, Joseph Aoun) pour que le Conseil des ministres fixe une date limite au désarmement du Hezbollah d’ici à la fin de l’année et avalise les objectifs du plan de l’émissaire américain Tom Barrack allant dans le même sens. Une démarche qui a permis au Premier ministre de s’imposer comme une figure de proue du chantier du désarmement du Hezbollah, conformément à la volonté d’une large frange de l’opinion publique et de la communauté internationale. M. Salam est aussi parvenu à sortir de l’ombre du chef de l’État. Une carte qu’il pourrait jouer pour satisfaire ses (éventuelles) ambitions...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.