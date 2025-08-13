Un Palestinien tué par un colon, selon des officiels palestiniens

Un colon israélien a tué par balles un Palestinien mercredi en Cisjordanie occupée, selon des officiels palestiniens, l'armée israélienne indiquant qu'un soldat en congé avait tiré sur un homme jetant des pierres. Cette confrontation est la dernière en date en Cisjordanie occupée, où la violence a fortement augmenté depuis le début il y a 22 mois de la guerre à Gaza.

« Thameen Khalil Reda Dawabsheh, 35 ans, a été tué par des tirs de colons dans la localité de Duma, au sud de Naplouse », a indiqué dans un communiqué le ministère palestinien de la Santé. Contacté par l’AFP, le chef du conseil de Duma, Suleiman Dawabsheh, a déclaré qu’une confrontation avait éclaté lors de l'entrée d'un groupe de colons israéliens sur des terres où travaillaient des agriculteurs.

L'armée a déclaré dans un communiqué que « lors de travaux d’ingénierie près de Duma » des dizaines de Palestiniens avaient lancé des pierres en direction d’Israéliens, dont un soldat en civil et un civil. Le soldat en civil - également colon selon le maire de la ville - a d’abord procédé à des tirs de sommation, puis, les jets de pierres se poursuivant, tiré de nouveau jusqu'à ce qu’ « un impact soit identifié ». L’armée a indiqué que des soldats avaient ensuite été dépêchés pour ramener le calme.

Dans le nord de la Cisjordanie, Duma est souvent le théâtre d'actes de violence commis par des colons. En 2015, un couple palestinien et leur bébé y étaient morts brûlés après une attaque de colons, un drame encore gravé dans la mémoire des habitants. En avril 2025, des centaines de colons avaient attaqué Duma et poignardé un villageois, après la mort d’un adolescent israélien visitant souvent un avant-poste de colonie voisin.

Quelque trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, aux côtés d'environ 500.000 Israéliens installés dans des colonies, illégales au regard du droit international. Les violences s'y sont intensifiées depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Selon un décompte de l'AFP établi à partir de données de l'Autorité palestinienne, au moins 967 Palestiniens, combattants et civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis. Au moins 36 Israéliens, civils et soldats, ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes.



