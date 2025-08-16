La plage, dernier horizon des Gazaouis

Le fils de Malak* sur la plage de Gaza, août 2025. Photo DR
« Mes enfants étaient si contents. » Ce premier message WhatsApp de Malak* s’accompagne d’une vidéo. Son plus jeune fils, âgé d’une dizaine d'années, sourit, avant de se jeter sur les vagues venues se briser sur la plage. Comme si la guerre n’existait plus autour de lui. À l’horizon, le soleil est en train de disparaître, avalé par la Méditerranée. La lumière est douce, orange. Elle aussi donne l’impression que la violence que subit Gaza a soudainement disparu. Une impression seulement. « La mer est devenue un autre front. Même les pêcheurs n’ont plus le droit d’y aller. L’autre jour, j’ai vu un petit bateau de pêche se faire tirer dessus par des soldats israéliens. Un homme qui était à bord est mort. On a peur mais on y va quand même », confie Malak d’une voix douce et teintée de fatigue. Le 12 juillet, le porte-parole arabophone de...
Les Gazaouis n’étaient pas toujours dépendants de l’extérieur. Ils avaient des fermes, des jardins potagers, des bateaux de pêche. Et ils sont maintenant défendus de mettre un orteil dans la mer….
16 h 31, le 16 août 2025