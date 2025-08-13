Important incendie sur les hauteurs de Qobeyat au Akkar

Un important incendie s'est déclaré mercredi après-midi dans la zone de Jourit al-Chaïr, sur les hauteurs de Qobeyat au Akkar, rapporte notre correspondant au Liban-Nord Michel Hallak.

L'incendie s'est rapidement propagé en raison de la vitesse du vent, menaçant une réserve de la région, plusieurs kilomètres à la ronde. Un hélicoptère de l'armée libanaise, la Défense civile ainsi que des volontaires de l'association Tadbir sont intervenus pour tenter de maîtriser le feu. L'aéronef procède au remplissage de son réservoir d’eau depuis le lac artificiel de el-Kawachra. Les causes de l'incendie restent pour l'instant inconnues.

Des appels ont été lancés pour mobiliser davantage de renforts depuis les centres de Défense civile voisins, afin d’accélérer les opérations avant la tombée de la nuit.

De nombreux incendies ont touché le Akkar depuis le début de l'été. Suite à la vague de chaleur qui s'est abattue sur le Liban depuis le week-end, dans un contexte estival particulièrement sec après un hiver peu pluvieux, la Défense civile a publié des directives pour éviter des incendies de forêt.

Le 15 juillet, le ministère de l’Environnement a lancé une initiative de gestion des risques d’un coût de 3,5 millions de dollars visant à réduire le risque d’incendies de forêt dans les zones vulnérables. En avril, Greenpeace avait alerté sur la survenue d’incendies au Liban, avant même le début de l’été, période généralement propice aux feux de forêt, estimant qu'ils étaient « un signe alarmant de l’aggravation des effets du changement climatique dans la région ».