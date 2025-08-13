Ils avaient ingéré 3 kilos de cocaïne pour les faire entrer au Liban : deux suspects nigérians arrêtés dans le Kesrouan

La police libanaise a annoncé mercredi l’arrestation, à une date non précisée, de deux ressortissants nigérians ayant introduit fin juillet au Liban 156 capsules de cocaïne pure qu'ils avaient préalablement ingérées, pour un poids total de 3,4 kg.

Leur arrestation a eu lieu dans un hôtel du caza du Kesrouan, au nord de Beyrouth, après que le Bureau central de lutte contre les stupéfiants avaient obtenu des informations sur une organisation internationale recrutant des personnes chargées d’acheminer de la cocaïne au Liban. L'enquête a permis d'identifier une opération spécifique visant à amener de la drogue « depuis le Nigeria vers le Liban, en transitant par l’Éthiopie », indique le communiqué.

Le 24 juillet 2025, à l’aube, deux ressortissants nigérians, R. A. (né en 1996) et L. N. (né en 1977), sont arrivés à l’Aéroport de Beyrouth (AIB), en ayant ingéré de la cocaïne sous forme de capsules, et se sont rendus directement dans un hôtel du caza de Kesrouan afin d’extraire les produits pour les remettre à un revendeur. Leur arrivée a été surveillée par les enquêteurs, qui ont arrêté les suspects « en flagrant délit ». Les Forces de sécurité intérieure ont saisi lors de cette opération 156 capsules de cocaïne pure, d’un poids total de 3,4 kg, dont la valeur, une fois la drogue mélangée avec d’autres substances, est estimée à plus d’un demi-million de dollars américains. Les suspects, ainsi que la drogue saisie, ont été remis aux autorités judiciaires compétentes.

Le 22 mai dernier, les FSI avaient déjà arrêté un homme arrivé à l'AIB en provenance d’un pays d’Afrique, en possession d’une grande quantité de stupéfiants, qui se trouvait dans ses valises et dans des capsules qu'il avait préalablement avalées.