En visite à Beyrouth, un haut responsable iranien affirme le soutien de Téhéran aux Libanais

Le secrétaire du Conseil suprême de la sécurité nationale en Iran, Ali Larijani, a affirmé mercredi, dès son arrivée à Beyrouth, le soutien de son pays au "peuple libanais en toutes circonstances", sur fond de polémique autour d'un projet de désarmement du Hezbollah.

"Si le peuple libanais venait à souffrir, nous ressentirons cette douleur en Iran et nous nous tiendrons aux côtés du peuple libanais en toutes circonstances", a déclaré M. Larijani à la presse à l'aéroport, où il a été accueilli par une délégation du Hezbollah et de son allié, le mouvement Amal.

"Nous chercherons toujours à défendre les intérêts nationaux du peuple libanais", a-t-il ajouté.

Des dizaines de partisans du Hezbollah se sont rassemblés au passage du cortège. Le responsable iranien est descendu brièvement de voiture pour les saluer, sous les acclamations.

Sa visite intervient après des critiques iraniennes de la décision du gouvernement libanais de confier à l'armée la préparation, d'ici la fin de l'année, d'un plan de désarmement du Hezbollah.

M. Larijani doit rencontrer le président libanais Joseph Aoun, le président du Parlement Nabih Berri et le chef du gouvernement Nawaf Salam, avant de recevoir à l'ambassade d'Iran des personnalités libanaises et palestiniennes.

La semaine dernière, le gouvernement a chargé l'armée de préparer ce plan, dans un contexte de pressions américaines et de craintes d'une nouvelle offensive israélienne de grande ampleur, quelques mois après un conflit qui a infligé de lourdes pertes au Hezbollah.

Le mouvement chiite a accusé le gouvernement de commettre un "péché grave" en voulant le désarmer et affirmé qu'il ignorerait cette décision.

L'Iran a affirmé, par la voix d'Ali Akbar Velayati, conseiller du guide suprême Ali Khamenei, son opposition au désarmement du Hezbollah, qu'il soutient financièrement et militairement depuis sa création. Beyrouth a en retour condamné une "ingérence flagrante et inacceptable" de l'Iran dans les affaires intérieures du Liban.

Avant Beyrouth, M. Larijani s'était rendu à Bagdad où il a signé un protocole d'accord visant, selon le bureau du Premier ministre irakien, à "coordonner la sécurité aux frontières communes."

"La résistance (contre Israël, ndlr) fait partie intégrante du tissu des peuples de la région", avait-il déclaré à la télévision iranienne, estimant que "tous les efforts doivent viser à préserver cette capacité."

