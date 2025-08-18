La justice pénale au Liban sous l’autorité totale du procureur de cassation ?

Parmi les 163 articles de la loi sur l’organisation de la justice judiciaire, votée le 31 juillet, une disposition fait particulièrement polémique dans les milieux juridiques. L’article 42 suscite, en effet, une vive indignation, notamment dans les rangs de la Coalition pour l’indépendance de la justice, un regroupement d'ONG, à l’origine de la proposition de loi présentée au Parlement, en 2018, pour protéger la magistrature de toute ingérence politique.Selon le texte adopté, le chef du parquet de cassation a désormais le pouvoir d’ordonner l’arrêt des poursuites dans un dossier en cours d’examen. « En plus des circulaires et directives générales, le procureur général près la Cour de cassation peut émettre des directives individuelles pour engager et conduire l’action publique, y compris la levée...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte