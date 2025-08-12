Israël annonce avoir tué cinq combattants se faisant passer pour des humanitaires à Gaza

L'armée israélienne a annoncé mardi avoir tué cinq combattants palestiniens qui se faisaient passer pour des travailleurs humanitaires, dans une frappe aérienne la semaine dernière dans la bande de Gaza.

Les cinq hommes armés se tenaient « près d'un véhicule marqué du symbole de l'organisation internationale d'aide humanitaire +World Central Kitchen+ (WCK), malgré l'absence d'affiliation avec l'organisation, et tout en présentant une menace pour nos troupes », a écrit l'armée dans un communiqué.

L'armée a également publié des images aériennes montrant ces hommes armés près de la voiture avec le logo de WCK et portant des gilets jaunes, habituellement portés par les travailleurs humanitaires.

Toujours selon l'armée, les gilets étaient portés afin de « dissimuler leur activité et éviter d'être pris pour cible ». Elle n'a pas précisé à quel groupe appartenaient ces hommes.

Avant de mener la frappe, l'armée affirme avoir vérifié avec WCK que le véhicule qu'elle avait identifié dans la région de Deir el-Balah, dans le centre de Gaza, n'avait aucun lien avec l'organisation. « Les cinq terroristes ont été éliminés par une frappe aérienne », ajoute le communiqué.

WCK a confirmé à l'AFP que « le véhicule et les personnes concernées n'étaient pas affiliés » à l'ONG.

« Nous condamnons fermement quiconque se faisant passer pour World Central Kitchen ou d'autres humanitaires, car cela met en danger les civils et les travailleurs humanitaires. La sécurité de nos équipes est notre priorité absolue », a ajouté WCK.