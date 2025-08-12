Menu
Basketball : Le Liban domine le Japon et valide son billet pour les quarts de la Coupe d'Asie

OLJ / le 12 août 2025 à 21h24,

Lles coéquipiers de Youssef Khayat ont remporté le match avec 23 points d'écart (97-73). Photo publiée par la FIBA

L'équipe nationale de basketball du Liban a vaincu le Japon lors du tour de qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Asie organisée à Jeddah par la Fédération internationale de basketball (FIBA).

Selon les informations publiées sur le site de la FIBA, les coéquipiers de Youssef Khayat ont remporté le match avec 23 points d'écart (97-73).

Le Liban affrontera la Nouvelle-Zélande jeudi.

