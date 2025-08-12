Netanyahu appelle les Iraniens à « descendre dans la rue », deux mois après la guerre

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a appelé les Iraniens à descendre dans la rue et à demander des comptes à leurs dirigeants, alors que le pays est confronté à des pénuries d'électricité et d'eau.

Ses propos interviennent deux mois après une guerre de douze jours entre Israël et l'Iran, déclenchée par une offensive lancée par Israël, qui a tué des commandants militaires de haut rang, des scientifiques du nucléaire et des centaines d'autres personnes en Iran.

Des salves de missiles balistiques iraniens ont en riposte visé Israël, dont plusieurs ont échappé à la défense anti-aérienne, faisant 30 morts parmi les civils.

Dans un message vidéo diffusé en ligne, M. Netanyahu a évoqué la pénurie d'eau en Iran, où le niveau des réserves a considérablement baissé.

La semaine dernière, les autorités iraniennes ont également ordonné la fermeture de nombreux bureaux gouvernementaux pour réduire la consommation électrique, au moment où une vague de chaleur met à rude épreuve les capacités de production.

« En cette chaleur estivale accablante, vous n'avez même pas d'eau propre et fraîche à donner à vos enfants », a déclaré le chef du gouvernement israélien.

« Voici la bonne nouvelle: dès que votre pays sera libre, les meilleurs experts israéliens de l'eau se rendront dans chaque ville d'Iran, apportant technologie de pointe et savoir-faire », a-t-il ajouté.

Il a appelé les Iraniens à « prendre des risques pour la liberté », à « descendre dans la rue » et à « bâtir un avenir meilleur pour leurs familles et pour tous les Iraniens. »

M. Netanyahu a déjà recouru par le passé à des messages vidéo pour s'adresser aux populations de pays en conflit avec Israël et les exhorter à agir.

Son discours intervient alors qu'il subit des pressions croissantes, en Israël comme à l'étranger, pour mettre fin à la guerre qui dure depuis 22 mois dans la bande de Gaza, face aux alertes sur un risque de famine et aux appels à obtenir la libération des otages israéliens qui y sont retenus.