Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre de Gaza

Israël « autorisera » les Gazaouis fuyant la guerre à émigrer à l'étranger, affirme Netanyahu


AFP / le 12 août 2025 à 20h49,

Un Palestinien porte un jeune blessé, évacué du site d'une frappe israélienne, à l'ouest de la ville de Gaza, le 12 août 2025. Photo AFP/BASHAR TALEB

Israël « autorisera » l'émigration à l'étranger des habitants de la bande de Gaza qui veulent fuir la guerre en cours dans le territoire palestinien assiégé, a déclaré mardi le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Interrogé, lors d'une interview en hébreu à la chaîne de télévision internationale I24 News, sur la possible émigration de Gazaouis à l'étranger, M. Netanyahu a estimé que « cela arrive dans tous les conflits ». 

« Nous l'autoriserons, durant et après les combats », a affirmé Benjamin Netanyahu.

Israël « autorisera » l'émigration à l'étranger des habitants de la bande de Gaza qui veulent fuir la guerre en cours dans le territoire palestinien assiégé, a déclaré mardi le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Interrogé, lors d'une interview en hébreu à la chaîne de télévision internationale I24 News, sur la possible émigration de Gazaouis à l'étranger, M. Netanyahu a estimé que « cela arrive dans tous les conflits ». 

« Nous l'autoriserons, durant et après les combats », a affirmé Benjamin Netanyahu.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés