Israël « autorisera » les Gazaouis fuyant la guerre à émigrer à l'étranger, affirme Netanyahu

Israël « autorisera » l'émigration à l'étranger des habitants de la bande de Gaza qui veulent fuir la guerre en cours dans le territoire palestinien assiégé, a déclaré mardi le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Interrogé, lors d'une interview en hébreu à la chaîne de télévision internationale I24 News, sur la possible émigration de Gazaouis à l'étranger, M. Netanyahu a estimé que « cela arrive dans tous les conflits ».

« Nous l'autoriserons, durant et après les combats », a affirmé Benjamin Netanyahu.