Dernières Infos

Gaza: l'Egypte travaille avec le Qatar et les Etats-Unis pour relancer un plan de trêve de 60 jours (ministre)


AFP / le 12 août 2025 à 18h38,

Le ministre égyptien des Affaires étrangères a déclaré mardi que Le Caire travaillait avec Doha et Washington en vue d'un cessez-le-feu de 60 jours à Gaza, dans le cadre d'un nouvel effort visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas.

"Nous travaillons activement en pleine coopération avec les Qataris et les Américains", a affirmé le ministre, Badr Abdelatty, lors d'une conférence de presse dans la capitale égyptienne.

"L'objectif principal est de revenir à la proposition initiale: instaurer un cessez-le-feu de 60 jours, avec la libération de certains otages et détenus palestiniens, ainsi que l'acheminement sans conditions et sans restrictions de l'aide humanitaire et médicale vers Gaza", a-t-il ajouté.

