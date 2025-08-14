Menu
Moyen-Orient - Eclairage

Le réseau Shamkhani, révélateur des rouages de la flotte fantôme iranienne

En juin dernier, l’Iran a exporté 2,2 millions de barils de pétrole brut en pleine guerre avec Israël.

Par Tatiana KROTOFF, le 14 août 2025 à 00h00,

Escortés par la marine locale, des pétroliers iraniens sont arrivés dans les eaux du Venezuela pour ravitailler le pays. | Roslan Rahman/AFP

« Le vaste empire maritime. » C’est en ces termes que le Trésor américain a désigné la cible du plus grand ensemble de sanctions jamais imposées à l’Iran depuis 2018. Entrées en vigueur le 30 juillet dernier, les mesures ont visé plus de 50 personnes, entreprises et navires impliqués dans le transport et la commercialisation de produits pétroliers en provenance de la République islamique. L’objectif : tarir la manne financière du régime, alors que les négociations sur le nucléaire sont au point mort. Signe de l’ampleur de ce réseau tentaculaire, les entités désormais inscrites sur liste noire sont réparties dans 17 juridictions différentes, dont les Émirats arabes unis, l’Inde ou encore Singapour. Un réseau dirigé selon Washington par Mohammad Hossein Shamkhani, fils de Ali Shamkhani, conseiller du guide suprême blessé dans une attaque...
« Le vaste empire maritime. » C’est en ces termes que le Trésor américain a désigné la cible du plus grand ensemble de sanctions jamais imposées à l’Iran depuis 2018. Entrées en vigueur le 30 juillet dernier, les mesures ont visé plus de 50 personnes, entreprises et navires impliqués dans le transport et la commercialisation de produits pétroliers en provenance de la République islamique. L’objectif : tarir la manne financière du régime, alors que les négociations sur le nucléaire sont au point mort. Signe de l’ampleur de ce réseau tentaculaire, les entités désormais inscrites sur liste noire sont réparties dans 17 juridictions différentes, dont les Émirats arabes unis, l’Inde ou encore Singapour. Un réseau dirigé selon Washington par Mohammad Hossein Shamkhani, fils de Ali Shamkhani, conseiller du...
