Les Ukrainiens doivent pouvoir « décider de leur avenir », soulignent les dirigeants européens

Les dirigeants des pays de l'Union européenne ont insisté mardi sur la nécessité pour les Ukrainiens de pouvoir « décider de leur avenir », à trois jours de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine.

« Nous, les dirigeants de l'Union européenne, saluons les efforts du président Trump pour mettre fin à la guerre d'agression de la Russie en Ukraine et parvenir à une paix juste et durable pour l'Ukraine », écrivent-ils dans un texte auquel la Hongrie ne s'est pas associée. « Les Ukrainiens doivent avoir la liberté de décider de leur avenir », ajoute la déclaration. « Le chemin vers la paix en Ukraine ne peut être décidé sans l'Ukraine », insistent les dirigeants européens, jugeant que des négociations substantielles ne peuvent se tenir que « dans le contexte d'un cessez-le-feu ou d'une réduction des hostilités ».

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des dirigeants européens doivent s'entretenir mercredi avec Donald Trump.

Ce dernier est resté vague sur ses attentes, disant espérer une rencontre « constructive » en Alaska et soulignant au passage, sur un ton approbateur, qu'il était « très respectueux » de la part de son homologue russe de se déplacer ainsi en territoire américain. Il a glissé une remarque propre à inquiéter le président ukrainien et ses alliés européens, en se disant « un peu contrarié que (Volodymyr) Zelensky dise +je dois avoir une autorisation constitutionnelle+ » pour céder des territoires. « Car il y aura des échanges de territoires », a-t-il prédit, alors que l'armée russe occupe actuellement environ 20% du territoire ukrainien.