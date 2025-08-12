Attends-moi, Beyrouth

Je pars, emportant dans ma chair le bourdonnement sinistre des drones, l’ombre dévorante de la guerre sur nos villages à moitié rasés. L’angoisse, le deuil et le chagrin m’étreignent, j’ai peur.

Chez nous et à nos frontières, les fanatismes, qu’ils se parent de fatwas juives ou musulmanes, ne parlent que par le feu et le sang. Et nous, peuple meurtri, nous nous déchirons de l’intérieur, ivres de fiel et d’absurdité.

Et vous, nouveaux dirigeants du Liban, entendez-vous sonner le glas ? Il est trop tard pour les palabres et les discours enflammés ou haineux. Il nous faut la paix, l’amour, la tolérance, ici et maintenant, sinon nous périrons.

Beyrouth, j’implore le jour où je renaîtrai en toi. Déjà, mon billet palpite dans ma poche, promesse d’un retour. À très vite, mon amour.





