Les Etats-Unis n'imposeront pas de droits de douane sur l'or, annonce Trump


AFP / le 11 août 2025 à 20h50,

Le président américain Donald Trump pendant une conférence de presse consacrée à la criminalité à Washington, DC, dans la salle de presse Brady de la Maison Blanche, à Washington, DC, le 11 août 2025. Photo AFP/JIM WATSON

Le président Donald Trump a affirmé lundi que l'or ne serait pas assujetti aux nouveaux droits de douane américains, après qu'un document officiel a semé le trouble la semaine dernière et propulsé le métal précieux à un record.

« Un communiqué de Donald J. Trump, président des Etats-Unis d'Amérique: l'or ne sera pas soumis aux droits de douane ! », a écrit le chef de l'Etat sur sa plateforme Truth Social.

