Les Etats-Unis n'imposeront pas de droits de douane sur l'or, annonce Trump

Le président Donald Trump a affirmé lundi que l'or ne serait pas assujetti aux nouveaux droits de douane américains, après qu'un document officiel a semé le trouble la semaine dernière et propulsé le métal précieux à un record.

« Un communiqué de Donald J. Trump, président des Etats-Unis d'Amérique: l'or ne sera pas soumis aux droits de douane ! », a écrit le chef de l'Etat sur sa plateforme Truth Social.