Anas al-Sharif, la voix du nord de Gaza, réduite au silence par Israël

Il confiait avoir « vécu la douleur dans tous ses détails » et « goûté à la tristesse et à la perte à maintes reprises ». Son message, rédigé en avril pour être publié en cas de décès, est désormais connu de tous. Anas al-Sharif y anticipait son regret de ne pas voir grandir ses deux enfants, Salah et Sham, ni de retrouver son épouse, Bayan. Figure familière d'al-Jazeera, le jeune homme de 28 ans a été tué dimanche soir dans ce que la chaîne qatarie a décrit comme une frappe israélienne ciblée contre une tente abritant des journalistes devant l’hôpital al-Chifa, dans la ville de Gaza. Quatre de ses collègues, le correspondant Mohammad Qreiqeh et les cadreurs Ibrahim Zaher, Mohammad Noufal et Moamen Aliwa, ainsi qu'un photo-journaliste pigiste travaillant pour des médias locaux, Mohammad al-Khaldi,...

