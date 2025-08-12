Menu
Moyen-Orient - PORTRAIT

Anas al-Sharif, la voix du nord de Gaza, réduite au silence par Israël

Le journaliste de 28 ans et cinq de ses collègues d'al-Jazeera ont été tués dimanche soir par une frappe israélienne, marquant un nouvel épisode sanglant pour la presse dans l’enclave.

Par Dany MOUDALLAL, le 12 août 2025 à 00h00,

Anas al-Sharif, la voix du nord de Gaza, réduite au silence par Israël

Des personnes en deuil font leurs adieux aux corps des journalistes d'al-Jazeera tués lors d'une frappe israélienne nocturne sur leur tente à Gaza, avant leur inhumation au cimetière Cheikh Radwan à Gaza, le 11 août 2025. Omar al-Qattaa/AFP

Il confiait avoir « vécu la douleur dans tous ses détails » et « goûté à la tristesse et à la perte à maintes reprises ». Son message, rédigé en avril pour être publié en cas de décès, est désormais connu de tous. Anas al-Sharif y anticipait son regret de ne pas voir grandir ses deux enfants, Salah et Sham, ni de retrouver son épouse, Bayan. Figure familière d'al-Jazeera, le jeune homme de 28 ans a été tué dimanche soir dans ce que la chaîne qatarie a décrit comme une frappe israélienne ciblée contre une tente abritant des journalistes devant l’hôpital al-Chifa, dans la ville de Gaza. Quatre de ses collègues, le correspondant Mohammad Qreiqeh et les cadreurs Ibrahim Zaher, Mohammad Noufal et Moamen Aliwa, ainsi qu'un photo-journaliste pigiste travaillant pour des médias locaux, Mohammad al-Khaldi, ont également péri, portant le...
