« Les incitations à la violence et l’escalade ne servent pas les intérêts libanais », lance Deriane avant de partir pour le Caire

Le mufti de la République, Abdel Latif Deriane, le plus haut dignitaire sunnite au Liban, s’est envolé pour l’Egypte lundi à l’invitation du mufti d'Égypte, Nazir Ayad, pour participer à la conférence islamique internationale. « Le Liban vit des jours décisifs et les fils d'une même patrie doivent coopérer pour construire l’État, en se ralliant autour des institutions légitimes et en soutenant le gouvernement dans le processus de réforme et de sauvetage », a-t-il souligné, en référence au refus du Hezbollah de rendre ses armes, malgré une décision officielle dans ce sens, la semaine dernière, en Conseil des ministres. « Les calomnies, les accusations de trahison, les incitations à la violence et l'escalade ne contribuent pas à construire le pays et ne servent pas les intérêts libanais », a-t-il ajouté, estimant que la population a plutôt besoin de bienveillance, de sagesse et d’apaisement des tensions.

« Le Liban a besoin de l'aide de tous ses fils pour soutenir les institutions de l'État afin de relancer et de rétablir l'ordre public dans ses infrastructures, en particulier les services d'électricité, d'eau et de santé », a ajouté le mufti Deriane. « Les choses ne peuvent fonctionner correctement que par des décisions fermes visant à mettre en œuvre des réformes afin que le pays retrouve son état normal », a-t-il poursuivi, insistant sur la nécessité d’une unité nationale pour permettre au pays de se redresser, quelles que soient les divergences de points de vue entre Libanais.

Lundi, le vice-président du conseil politique du Hezbollah, Mahmoud Comati, a une nouvelle fois haussé le ton contre la décision prise la semaine dernière par le gouvernement libanais de désarmer les milices au Liban, en tête desquelles le Hezbollah, menaçant qu'il sera impossible de désarmer le parti chiite "sans verser de sang" et accusant le cabinet" d'avoir vendu la patrie".

Dar el-Fatwa a clairement pris position en faveur de la souveraineté libanaise et de l'usage par l'Etat du monopole de la force armée.