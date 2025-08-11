Irak: « panne totale » de l'électricité en raison de « températures records » et de la consommation

Le réseau électrique en Irak connaît lundi une « panne totale » provoquée par « une hausse record des températures » et une augmentation de la consommation qui ont entraîné l'arrêt de deux lignes de transmission, a annoncé le ministère de l'Electricité.

Si les foyers peuvent encore s'alimenter grâce aux générateurs qui pallient habituellement les délestages, la « panne totale » intervient au moment où le thermomètre atteint jusqu'à 50°C à Bagdad et dans le centre et le sud du pays.

La hausse de la demande en électricité concerne notamment la province de Kerbala, vers laquelle affluent cette semaine des millions de pèlerins chiites à l'occasion d'une commémoration religieuse, explique le ministère.



