Politique - Focus

Les anciens aounistes seront-ils... les nouveaux aounistes ?

Les députés ex-CPL s’activent pour former un bloc parlementaire élargi pouvant « contribuer aux efforts » du président... et peut-être se lancer dans les législatives de 2026.

Par Yara ABI AKL, le 12 août 2025 à 10h46,

Les anciens aounistes seront-ils... les nouveaux aounistes ?

De gauche à droite : les députés Simon Abi Ramia, Ibrahim Kanaan et Alain Aoun, à Baabda, le 13 janvier 2025. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour

Tout le monde commence à se préparer en vue des législatives de 2026. C’est le cas des partis, mais aussi des députés indépendants, dont les anciens du Courant patriotique libre. Dans ce cadre, Élias Bou Saab, Alain Aoun, Simon Abi Ramia et Ibrahim Kanaan ont entamé leurs contacts pour créer un bloc parlementaire élargi regroupant plusieurs indépendants. Les membres de celui-ci doivent partager « les mêmes constantes souverainistes et la même vision quant aux réformes économiques du pays », pour reprendre les termes de M. Kanaan.Dans une déclaration à L’Orient-Le Jour, ce député du Metn affirme que « le discours d’investiture du président de la République Joseph Aoun incarne cette vision ». De quoi donner l’impression que ce nouveau bloc parlementaire pourrait se faire le porte-voix du chef de l’État, qui bénéficie manifestement d’une...
on prend toujours les memes et on recommence. Dans un pays digne de ce nom, ces escrocs auraient été jetés dans des poubelles.

Tabet Karim

11 h 18, le 12 août 2025

  • on prend toujours les memes et on recommence. Dans un pays digne de ce nom, ces escrocs auraient été jetés dans des poubelles.

    Tabet Karim

    11 h 18, le 12 août 2025

  • Je lis que le nouveau groupe parlementaire que ces messieurs veulent creer devra "partager la meme vision quand aux reformes economiques" selon M. Kanaan. Belle promesse de la part de M. Kanaan qui s'evertue depuis 6 ans a promouvoir et a defendre la vision des crapules bancaires et qui sabote tout projet de reforme qui les obligerait a participer aux remboursement des epargnants Libanais.

    Michel Trad

    11 h 05, le 12 août 2025

