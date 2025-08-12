Les anciens aounistes seront-ils... les nouveaux aounistes ?

Tout le monde commence à se préparer en vue des législatives de 2026. C’est le cas des partis, mais aussi des députés indépendants, dont les anciens du Courant patriotique libre. Dans ce cadre, Élias Bou Saab, Alain Aoun, Simon Abi Ramia et Ibrahim Kanaan ont entamé leurs contacts pour créer un bloc parlementaire élargi regroupant plusieurs indépendants. Les membres de celui-ci doivent partager « les mêmes constantes souverainistes et la même vision quant aux réformes économiques du pays », pour reprendre les termes de M. Kanaan.Dans une déclaration à L’Orient-Le Jour, ce député du Metn affirme que « le discours d’investiture du président de la République Joseph Aoun incarne cette vision ». De quoi donner l’impression que ce nouveau bloc parlementaire pourrait se faire le porte-voix du chef de...

