Les anciens aounistes seront-ils... les nouveaux aounistes ?

De gauche à droite : les députés Simon Abi Ramia, Ibrahim Kanaan et Alain Aoun, à Baabda, le 13 janvier 2025. Mohammad Yassine/L’Orient-Le Jour
Tout le monde commence à se préparer en vue des législatives de 2026. C’est le cas des partis, mais aussi des députés indépendants, dont les anciens du Courant patriotique libre. Dans ce cadre, Élias Bou Saab, Alain Aoun, Simon Abi Ramia et Ibrahim Kanaan ont entamé leurs contacts pour créer un bloc parlementaire élargi regroupant plusieurs indépendants. Les membres de celui-ci doivent partager « les mêmes constantes souverainistes et la même vision quant aux réformes économiques du pays », pour reprendre les termes de M. Kanaan.Dans une déclaration à L’Orient-Le Jour, ce député du Metn affirme que « le discours d’investiture du président de la République Joseph Aoun incarne cette vision ». De quoi donner l’impression que ce nouveau bloc parlementaire pourrait se faire le porte-voix du chef de l’État, qui bénéficie manifestement d’une...
Tout le monde commence à se préparer en vue des législatives de 2026. C’est le cas des partis, mais aussi des députés indépendants, dont les anciens du Courant patriotique libre. Dans ce cadre, Élias Bou Saab, Alain Aoun, Simon Abi Ramia et Ibrahim Kanaan ont entamé leurs contacts pour créer un bloc parlementaire élargi regroupant plusieurs indépendants. Les membres de celui-ci doivent partager « les mêmes constantes souverainistes et la même vision quant aux réformes économiques du pays », pour reprendre les termes de M. Kanaan.Dans une déclaration à L’Orient-Le Jour, ce député du Metn affirme que « le discours d’investiture du président de la République Joseph Aoun incarne cette vision ». De quoi donner l’impression que ce nouveau bloc parlementaire pourrait se faire le porte-voix du chef de...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
on prend toujours les memes et on recommence. Dans un pays digne de ce nom, ces escrocs auraient été jetés dans des poubelles.
11 h 18, le 12 août 2025