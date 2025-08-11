Deux incendies éclatent à Saïda, un autre à Nabatiyé en pleine vague de chaleur

Un incendie s’est déclaré lundi à la décharge de Saïda, dans le sud de la ville, a rapporté notre correspondant dans le Sud Mountasser Abdallah. Un deuxième feu important s’est également déclenché en périphérie de la localité d’al-Maamariya, au sud-est de Saïda, ainsi qu'un autre dans le district de Nabatiyé, alors que le Liban subit une importante vague de chaleur depuis jeudi. Le feu à Nabatiyé s’est produit entre Zawtar et Qaaqaait al-Jisr, selon notre correspondant.

L’incendie à al-Maamariya a détruit de vastes zones d’arbres et d’herbes sèches, a ajouté notre correspondant. Les équipes de pompiers travaillent à contenir le feu, maîtriser les flammes et empêcher leur propagation vers les oliveraies voisines.

L’incendie de la décharge est toujours en cours et un hélicoptère de l’armée libanaise participe aux opérations, selon notre correspondant Mountasser Abdallah.













Les incendies de décharges au Liban surviennent fréquemment en été, lorsque les températures sont élevées. Le Liban connaît une canicule depuis jeudi, et la Défense civile est déjà intervenue sur de nombreux incendies dans différentes régions du pays.

Contactée par L’Orient-Le Jour, la Défense civile a déclaré ne pas disposer d’informations supplémentaires concernant ces incendies.

L’ONG de protection de l’environnement Greenpeace, par l’intermédiaire de Farah el-Hattab, avocate et responsable de campagne pour Greenpeace Moyen-Orient et Afrique du Nord, avait publié un communiqué l’an dernier après plusieurs incendies de décharges au Liban, prévenant que « les décharges sont remplies d’importantes quantités de déchets non traités, y compris des matières organiques et plastiques. Ces déchets se transforment en masses incandescentes difficiles à éteindre et libèrent des polluants toxiques tels que le méthane, les particules fines, les dioxines et les furanes, qui représentent une menace sérieuse pour la santé publique en augmentant les risques de maladies respiratoires et de cancers. »