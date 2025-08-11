Ethiopie: la BAD va financer à hauteur de 500 millions de dollars la construction d'un méga aéroport

La Banque africaine de développement (BAD) va financer à hauteur de 500 millions de dollars (430 millions d'euros) la construction d'un immense aéroport près de la capitale éthiopienne Addis Abeba, considéré comme le plus grand du continent, a annoncé lundi l'organisation financière.

Ce projet d'aéroport situé à Bishoftu, à environ 40 kilomètres au sud de la capitale, doit coûter environ 10 milliards de dollars (8,6 milliards d'euros) et pourra accueillir à terme 110 millions de passagers par an, a affirmé la BAD.

Ce nouveau hub, notamment financé par Ethiopian Airlines, la compagnie nationale éthiopienne, doit remplacer à terme l'aéroport de Bole, dans la capitale, qui peut accueillir jusqu'à 25 millions de passagers par an. Les travaux, qui doivent commencer à la fin de cette année, doivent durer cinq ans.

La BAD « a elle-même réservé jusqu'à 500 millions de dollars pour le projet, sous réserve de l’approbation de son Conseil d’administration, pour servir de socle au financement de ce projet d’intégration régionale transformateur », a affirmé l'institution financière dans un communiqué, après une cérémonie organisée à Addis Abeba en présence du ministre des finances éthiopien Ahmed Shide, du PDG d'Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew et du président de la BAD, Akinwumi Adesina.

Pour l'institution financière, ce nouvel aéroport, qui doit s'étendre sur 35 kilomètres carrés, vise « à renforcer l'intégration et la connectivité continentales ».

Ethiopian Airlines, entreprise entièrement publique, est la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, avec un chiffre d’affaires de 7,6 milliards de dollars pour l’exercice 2024/25.



