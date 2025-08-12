Menu
Moyen-Orient - Éclairage

Pourquoi l’Égypte s’est-elle tournée vers le gaz israélien malgré le conflit à Gaza ?

Ce nouvel équilibre expose Le Caire à un risque majeur : une rupture ou un ralentissement des exportations israéliennes pourrait fragiliser son économie et sa stabilité énergétique.

Joe Macaron , le 12 août 2025 à 00h00,

Pourquoi l’Égypte s’est-elle tournée vers le gaz israélien malgré le conflit à Gaza ?

Une photo du champ gazier israélien le Léviathan. Photo AFP

Le gisement gazier Léviathan a conclu le 7 août avec l’Égypte le plus gros contrat d’exportation de l’histoire d’Israël. Cet accord intervient pourtant dans un contexte régional tendu, marqué par le conflit à Gaza depuis l’attaque du Hamas contre Israël en octobre 2023. Alors que Le Caire subit une pression croissante pour alléger la crise humanitaire à Gaza via le point de passage de Rafah, il s’est malgré tout engagé dans ce partenariat énergétique controversé. Comment expliquer une telle décision ? Quelles en sont les conséquences pour la Méditerranée orientale, quinze ans après la découverte de ses richesses gazières ? Et quel impact cela aura-t-il sur la géopolitique régionale ?Concrètement, l’accord prévoit que l’Égypte importera 130 milliards de mètres cubes de gaz israélien sur quinze ans, soit environ 15 à 20 % de sa...
