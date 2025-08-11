Menu
Dernières Infos - Liban-Nord

À Mechmech, un ouvrier syrien tue un collègue et le jette dans un bassin d'irrigation


OLJ / le 11 août 2025 à 11h16,

À Mechmech, un ouvrier syrien tue un collègue et le jette dans un bassin d'irrigation

Des secouristes transportant le corps inanimé d'un ouvrier syrien, tué par un collègue, à Mechmech, dans le Akkar, Capture d'écran d'une vidéo partagée à notre correspondant Michel Hallak.

Un ouvrier de nationalité syrienne est suspecté d'avoir tué dimanche soir dans la localité de Mechmech (Akkar) son collègue de travail, également de nationalité syrienne, en le frappant à la tête avec un objet tranchant. L'homme est sur le coup, rapporte notre correspondant au Liban-Nord Michel Hallak. Le crime a eu lieu à la suite d'un différend personnel.

La victime a été retrouvée par les forces de l'ordre et des secouristes dans un bassin d’eau utilisé pour l’irrigation, dont la profondeur est estimée à plus de quatre mètres. L'équipe de secours a procédé au retrait du corps et à son transfert vers l’hôpital al-Habtour, à Hrar (Akkar). Des vidéos partagées montrent le moment où le corps inanimé est extrait du bassin et emmené en ambulance. 

Le principal suspect a été arrêté et se trouve désormais sous la garde des Forces de sécurité intérieure (FSI), à la brigade territoriale de gendarmerie de Mechmech, précise notre correspondant. 

